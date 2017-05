Sébastien Diaz renoue avec le Premier Gala de l'ADISQ

ADVERTISEMENT

On fait dans la continuité au Gala de l’ADISQ : alors que Louis-José Houde reviendra à la barre de la soirée de célébration du dimanche, le 29 octobre prochain, pour une 12e année consécutive, Sébastien Diaz renouera avec les rênes du Premier Gala, qu’il avait piloté pour la première fois en 2016.

Diffusé en direct du Métropolis à Télé-Québec le 26 octobre, à 20h (et rediffusé deux jours plus tard, le 28), le Premier Gala 2017 soulignera une fois de plus, comme le veut sa vocation, les hauts faits de la musique québécoise de la dernière année dans tous les genres, du jazz au classique, du hip hop à l’alternatif, du country au jeunesse. Prestations originales seront comme d’habitude au menu.

«J’ai tellement adoré ma première expérience d’animation l’an dernier que je voulais absolument faire partie de la suite, s’est enflammé Sébastien Diaz par voie de communiqué. Je compte donc mettre toute ma passion et mon amour pour la musique dans cette nouvelle aventure pour célébrer ce qui se fait de meilleur ici.»

Télé-Québec s’associe ainsi à l’ADISQ pour une deuxième année, dans la foulée de son initiative «L’année de notre chanson». Comme l’automne dernier, dans la semaine qui précédera le Gala de l’ADISQ, la chaîne dédiera plusieurs de ses émissions aux chanteurs et musiciens d’ici et à leurs œuvres. La «Semaine de toutes les musiques» sera, entre autre, marquée par une édition «spéciale ADISQ» à Belle et Bum. Plus d’informations à ce sujet sont disponibles ici.

