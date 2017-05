La ministre Rita de Santis a affirmé en conférence de presse que l'objectif de certains ministres libéraux, dans le passé, de collecter 150 000 $ pour garnir les coffres du Parti libéral du Québec était des «peanuts», par comparaison à d'autres provinces. La ministre a rectifié le tir en fin de journée en affirmant dans un communiqué de presse: «Je ne banalise pas la situation : on m'a demandé de comparer les objectifs de financement d'autres provinces et celles qui se pratiquaient auparavant au Québec, mais je n'approuve aucunement des pratiques douteuses».

La ministre de la Condition féminine, Lise Thériault, en a étonné plusieurs en refusant l'étiquette féministe. «Je suis beaucoup plus égalitaire que féministe», a-t-elle confié en entrevue à la Presse Canadienne. Quelques jours plus tard, la ministre a tenté de clore le débat. «Je pense que tous les combats que j’ai fait dans ma vie démontrent clairement que, oui, je suis féministe, mais je suis féministe à ma manière, a-t-elle dit. Moi, je pense qu’on peut avancer avec les hommes. C’était l’essentiel du propos, simplement.»

Rita de Santis a fait sursauter l'audience en mai dernier lorsqu'elle a évoqué son enfance. «Ma maîtresse m'a dit : ma chérie, tu ne vas jamais réussir dans la vie, tu parles avec un accent italien. Toute personne qui parlerait à un enfant comme elle m'a parlé devrait être tuée, massacrée, jetée je ne sais pas où.» Plus tard dans la journée, la ministre s'est expliquée via un communiqué de presse: «En aucun cas je ne voulais encourager la violence et je suis consciente que mes propos sont inacceptables et ont largement dépassé ma pensée».