5 conseils pour vous aider à garer votre véhicule en ville

Slava_Andrienko via Getty Images

Nous sommes tous passés par là à un moment donné. Vous voilà dans une ville inconnue à naviguer les rues à sens unique, et à essayer de comprendre la signalisation complexe afin de dénicher un endroit pour garer votre véhicule. C’est à ce moment que vous vous dites que vous auriez dû prendre le métro ou le train, ou encore un taxi. Imaginez en plus que vous êtes en retard pour une réunion importante…

Si vous devez souvent vous rendre dans un centre-ville quelconque en voiture et que vous stationner est devenu un casse-tête qui occasionne des maux de tête, les conseils suivants seront en mesure de vous aider.

Utilisez une application mobile

Vous le savez, il existe au moins une application pour tous les besoins ou presque. Il va donc sans dire que vous pouvez télécharger une application mobile qui vous aidera à trouver un espace de stationnement. Une en particulier s’appelle Prkng et couvre les régions de Montréal, Québec, New York et Seattle, notamment.

Ces applications peuvent vous aider à trouver un espace de stationnement libre dans la rue, ou encore des places de disponibles dans un stationnement à étage.

La journée et l’heure comptent pour beaucoup

Les obligations professionnelles font en sorte que vous ne pouvez pas toujours contrôler le moment où vous devrez vous rendre en ville et subséquemment trouver un espace de stationnement. Cela dit, certains moments de la journée seront plus ou moins achalandés en fonction de l’endroit où vous êtes. Prenez, par exemple, une rue urbaine remplie de restaurants comme l’on retrouve dans toutes les grandes et petites villes du monde.

Prenons par exemple la portion de la rue Crescent entre la rue Sherbrooke et le boulevard René-Lévesque au centre-ville de Montréal. Cette dernière offrira beaucoup moins d’espaces où garer sa voiture sur l’heure du midi, la fin de semaine, ou après 17h la semaine. Inversement, ces moments seront plus propices pour se garer si vous êtes dans le centre des affaires de la ville ou encore dans une zone plus industrielle.

Si vous n’êtes pas familiers avec la ville où vous allez, il peut être difficile de savoir quels genres de commerces se trouvent sur la rue où vous comptez garer votre véhicule, mais une recherche rapide sur le web permettra de repérer des endroits stratégiques dans le quartier en question. De plus, il y a généralement plus d’espaces disponibles tôt le matin ou en fin de journée, particulièrement le vendredi.

Donc, si vous avez un certain contrôle sur le moment où vous devez vous rendre en ville, vous pourrez faciliter vos démarches de stationnement en choisissant des heures où l’achalandage est moindre.

Vérifiez le site de la ville

Il est toujours bon de vérifier le site web de la ville qui sera votre prochaine destination afin d’être au courant des fermetures de rues ou encore des endroits où il sera exceptionnellement interdit de se garer pour une période déterminée.

Ce faisant, vous évitez de vous heurter à une mauvaise surprise une fois rendue sur place. C’est la dernière chose que vous voulez, particulièrement lorsque vous êtes pressé. En hiver, par exemple, à Montréal après une tempête, il devient encore plus important de vérifier le site de la ville afin de connaitre les rues qui seront fermées pour le déneigement. Il arrive aussi que les rues de la métropole soient fermées pour un tournage de cinéma. Encore une fois, toutes ces informations seront sur le site web de la ville. Vous pouvez découvrir l’emplacement des différents chantiers sur l’île de Montréal ici.

Découvrez aussi les chantiers en place à Gatineau, Sherbrooke, Québec et Laval.

Évitez les grandes artères

Si vous êtes pressé et que marcher ne vous dérange pas, il est sage d’éviter les grandes artères d’une ville lorsque vous désirez trouver un espace de stationnement. De plus, il y a de fortes chances que vous serez pris dans la congestion sur ce genre de rues. Quitter la rue principale pour une rue secondaire permettra de faciliter la découverte de l’endroit idéal pour garer son véhicule.

Payez à distance

Vous avez probablement déjà perdu assez de temps à trouver l’endroit où vous avez garé votre véhicule. Une fois que c’est fait, il ne reste qu’à payer. Sachez qu’il existe encore une fois plusieurs applications qui vous permettront de payer à distance votre espace de stationnement en fonction de la ville où vous vous trouvez afin que vous puissiez éviter de chercher l’endroit physique où il faut régler la facture.

Vous pourrez aussi prolonger à distance votre temps de stationnement si jamais votre rencontre ou votre soirée s’allonge. À Montréal, vous pouvez utiliser le service P$ Service mobile.

En utilisant le web et les applications mobiles, et en évitant les grandes artères et les heures de pointe du quartier où vous allez, vous n’aurez jamais de difficultés à trouver un endroit pour garer votre véhicule!