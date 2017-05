YOUNGSTOWN, Ohio - La mort d'un garçon de neuf ans de l'Ohio fait désormais l'objet d'une enquête pour homicide, a indiqué la police locale, après que des tests eurent indiqué que l'enfant avait succombé à une intoxication à la cocaïne.

Marcus Lee Jr a perdu la vie le 26 décembre après avoir été transporté d'urgence à l'hôpital par ambulance à partir de la résidence de sa mère, à Youngstown.

Le lieutenant de police Doug Bobovnyik a dit que le garçon semblait avoir ingéré de la cocaïne, puisque des traces de la substance ont été trouvées dans son estomac. Aucune cocaïne n'a toutefois été trouvée dans la résidence inspectée par la police.

Le père de Marcus et sa belle-mère ont affirmé à WFMJ-TV qu'on leur avait d'abord dit que la mort du garçon était probablement attribuable à un trouble convulsif ou à un autre problème de santé semblable.

