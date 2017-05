ADVERTISEMENT

La petite communauté de Sainte-Alice-de-Rimouski accueillera de nouveaux habitants à l’automne. C’est-à-dire que les téléspectateurs de L’Échappée feront la connaissance de nouveaux personnages, qui viendront bousculer le petit univers de Brigitte (Julie Perreault) et des siens, et qui nous en apprendront probablement davantage sur les secrets enfouis du passé.

Ainsi, Rémy Girard, Anne Casabonne, Alexandre Goyette et Isabelle Brouillette, entre autres, se joignent à la distribution déjà imposante de la série signée Michelle Allen, produite par André Dupuy d’Amalga.

La deuxième saison, présentement en tournage, s’amorcera en septembre, à TVA. On continuera d’y faire la lumière sur ce qui est arrivé à Agnès (Évelyne Rompré). Toujours convaincue que David (Patrick Hivon) est responsable de la mort de son amie, Brigitte portera plainte contre lui pour le viol qu’il lui a jadis fait subir. Mais les nouveaux protagonistes viendront peut-être brouiller les cartes… ou les éclaircir, c’est selon.

Qui sont-ils?

Clément Francoeur (Rémy Girard), le père de Brigitte et Noémie (Anick Lemay), rentrera au bercail après avoir quitté Sainte-Alice et laissé sa famille en plan pour des raisons nébuleuses, il y a plusieurs années. Brigitte doit-elle à son géniteur sa grande soif de liberté? Aussi charmeur qu’aventurier, l’homme sera-t-il bien reçu par ses deux filles?

Une nouvelle éducatrice, Cécile Nault (Anne Casabonne), fera son entrée au centre jeunesse L’Échappée. Sévère, préconisant une approche punitive, Cécile a été victime d’accusations mensongères au dernier établissement où elle a travaillé, ce qui l’a rendue méfiante. Son nouvel entourage professionnel parviendra-t-il à gagner sa confiance?

L’arrivée du frère de Patrick (Daniel Parent), Bruno Saulnier (Alexandre Goyette), qui a coupé les ponts avec son frangin depuis bien des années, nous permettra peut-être de comprendre pourquoi Patrick a quitté sa Côte Nord natale.

La jeune Laurie Babin, vue dans Mémoires vives, 30 vies et En thérapie, interprétera Joëlle Leroux, une nouvelle pensionnaire au centre jeunesse, qui a elle-même sollicité l’aide de la DPJ pour se protéger de sa mère, Chantal (Geneviève Schmidt). Celle-ci nie toutefois les accusations de sa fille. Laquelle des deux dit vrai?

Enfin, on rencontrera Esther Sauvé (Isabelle Brouillette), une criminaliste et amie de Martine (Sophie Bourgeois), de même qu’Étienne Cadet (Sacha Charles), un nouveau policier et bras droit de Richard (Pierre-Yves Cardinal).

L’Échappée, qui a succédé à Yamaska dans la case-horaire du lundi, à 20h, à TVA, a, sans surprise, rapidement été adoptée par les Québécois à ses débuts à l’automne 2016, maintenant une moyenne d’écoute de 1 350 000 téléspectateurs l’hiver dernier, ce qui a assuré à la fiction une place dans le top 10 des émissions «millionnaires» de la Belle Province.

Les nouveaux épisodes du téléroman (ou série annuelle) sont réalisés par Miryam Bouchard et François Bégin.

