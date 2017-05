ADVERTISEMENT

Le géant suisse Nestlé a perdu un procès en appel au Royaume-Uni concernant les Kit Kat, la justice confirmant un premier jugement selon lequel la forme de ces barres chocolatées ne peut être déposée comme une marque.

Ce feuilleton judiciaire au long cours, le premier jugement britannique ayant été rendu en janvier 2016, oppose Nestlé, propriétaire des Kit Kat, à son rival américain Mondelez International --qui détient la marque Cadbury-- qui conteste le caractère distinctif de la célèbre confiserie au chocolat.

"Nestlé est déçu par le jugement de la cour d'appel et envisage les prochaines actions", a indiqué mercredi le groupe suisse dans une déclaration, qui pourrait par exemple porter l'affaire devant la Cour suprême.

"Le jugement ne signifie pas que la forme aux quatre doigts est désormais libre d'utilisation au Royaume-Uni ou ailleurs", précise Nestlé, ajoutant que c'est une marque déposée dans plusieurs pays dont l'Allemagne, la France, l'Australie, l'Afrique du Sud et le Canada.

De son côté, le groupe Mondelez International s'est dit "satisfait" par la décision de la cour et a "salué ses conclusions".

"Comme nous l'avons précédemment indiqué, nous ne pensons pas que la forme de la barre Kit Kat doive être protégée comme une marque déposée au Royaume-Uni", estime le groupe américain.

Mondelez avait auparavant obtenu une victoire fin 2016 auprès du tribunal de l'UE qui lui avait donné raison face à Nestlé concernant l'enregistrement de la marque sous sa forme particulière.

Nestlé et Cadbury s'étaient déjà affrontés sur le terrain judiciaire à propos de l'usage d'un certain type de violet, couleur emblématique de Cadbury. Après avoir dans un premier temps tranché en faveur de ce dernier, la justice britannique avait finalement décidé que ladite couleur ne pouvait, là non plus, être déposée comme une marque.

