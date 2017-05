Montréal, 1642-2017 : le pont Jacques-Cartier illuminé

ADVERTISEMENT

L'illumination du pont Jacques-Cartier, oeuvre lumineuse interactive conçue par l'entreprise québécoise Moment Factory, clôt une journée de festivités entourant le 375e anniversaire de Montréal. La fondation de la métropole est célébrée en grande pompe lors d'une journée marquée par des rappels historiques, des discours inclusifs et des hommages.

Une trame musicale spécialement créée pour cette soirée mettra en vedette l'Orchestre métropolitain, sous la direction du chef Yannick Nézet-Séguin, et une dizaine d'artistes montréalais. Les spectateurs pourront l'écouter en téléchargeant l'application AmpMe sur leur téléphone.

Le pont est complètement fermé à la circulation depuis 21 h jusqu'à 22 h 30.

Pour le commissaire aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal, Gilbert Rozon, parmi toutes les activités et les legs du 375e anniversaire de Montréal, l’illumination du pont Jacques-Cartier est certes le plus spectaculaire.

Réalisé par un consortium formé et dirigé par la firme d’éclairage et de multimédia montréalaise Moment Factory, le projet a nécessité trois années de travail et ira bien au-delà du simple système de lumière, selon Gilbert Rozon qui promet aux Montréalais une véritable œuvre d’art qui fera l’envie des plus grandes métropoles du monde.

« Il y avait ce pont magnifique, une infrastructure exceptionnelle, de le mettre beau avec les meilleures firmes d’éclairage au monde. Faut le savoir, les meilleures firmes d’éclairage au monde et de design sont à Montréal. […] Il y a eu une recherche pour faire une œuvre d’art. Ce n’est pas un arbre de Noël, c’est une œuvre d’art », dit-il.

C'est aussi lors de la soirée de mercredi qu'a lieu dans le Vieux-Port la première de Montréal Avudo, un spectacle multimédia en hommage au fleuve Saint-Laurent, inspiré d'éléments de l'histoire de la ville.

Des festivités toute la journée

Montréal, qui à l'origine portait le nom de Ville-Marie, a été fondée le 17 mai 1642 par les Français Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, et Jeanne Mance, près de l'actuel musée de Pointe-à-Callière.

La ville célèbre cet anniversaire avec faste depuis le début de la journée par une série d'activités, de cérémonies et de spectacles, mais également tout au long de l'année pour faire de cet anniversaire une vitrine mondiale pour la métropole québécoise, sa culture et son savoir-faire, précisent les organisateurs de l'événement.

Après une symphonie de cloches des églises de Montréal lancée par la cloche d'origine de l'oratoire Saint-Joseph, une messe anniversaire patrimoniale a été célébrée à la basilique Notre-Dame, à laquelle assistaient le maire Denis Coderre et les premiers ministres du Québec, Philippe Couillard, et du Canada, Justin Trudeau, ainsi que des chefs spirituels de diverses religions et deux aînés mohawks.

Suivait un hommage, à la place d'Armes, aux fondateurs de Montréal, Jeanne-Mance et Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve. Le maire Coderre et le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, ont lancé des messages inclusifs.

M. Picard a rappelé que l'on pourrait célébrer les 6375 ans de Montréal, puisque les Autochtones y étaient présents avant l'arrivée des Européens. Il a évoqué une « histoire d'accommodements raisonnables ».

Le premier ministre Couillard a ensuite annoncé que la fondation de Montréal serait dorénavant inscrite pour la postérité au patrimoine culturel du Québec. « À partir d’aujourd’hui, la date de la fondation de Montréal sera désignée comme un événement historique en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec », a-t-il déclaré.

« Nous sommes tous fils et filles d'immigrants et nous sommes tous ici chez nous. » Denis Coderre, maire de Montréal

Le premier ministre Trudeau a poursuivi en soulignant à grands traits le caractère multiculturel de Montréal, soulignant, à l'instar du maire Coderre, que le 17 mai est aussi la Journée contre l'homophobie et la transphobie.

« Une plaque tournante de l'économie canadienne et un centre culturel qui rayonne sur la scène internationale », a affirmé le premier ministre Trudeau.

Le maire Coderre a annoncé les récipiendaires de l'Ordre de Montréal, lors d'une cérémonie à l'hôtel de ville.

Le cinéaste Alanis Obomsawin, le mécène Jacqueline Desmarais et Sheila Kussner, fondatrice de L'espoir, c'est la vie (Hope and Cope), ont reçu le titre de commandeur.

Le titre d'officier a été remis à l'écrivain Dany Laferrière, au chef d'orchestre Yannick Nézet-Séguin, au chercheur en médecine vasculaire Jean Davignon, à l'artiste visuelle Françoise Sullivan, au directeur des politiques à Héritage Montréal, Dinu Bumbaru, et au fondateur de la société Velan, A. Karel Velan.

La cinéaste Manon Barbeau, le chimiste Ashok Vijh, le cofondateur du Groupe Sécor, Yvan Allaire, le médecin Pierre Côté, la cofondatrice et directrice générale du Refuge des jeunes, France Labelle, le philanthrope Michel de la Chenelière, la professeur et chercheuse en histoire Joanne Burgess, et Michelle Dawson, femme autiste de haut niveau connue pour ses travaux à ce sujet, ont reçu le titre de chevalier.

Le Fort de Ville-Marie, lieu de fondation de Montréal, a ensuite été inauguré au Musée Pointe-à-Callière. Les archéologues du musée recherchaient le fort depuis plus de 25 ans lorsqu’il a été finalement déterré à l’été 2015. Ces vestiges sont présentés au public pour la première fois.

Les Montréalais peuvent voyager gratuitement en métro et en autobus pour se rendre aux activités.

Des millions de visiteurs attendus cette année



Le maire Coderre évoque des retombées majeures pour la ville. Il anticipe un achalandage touristique très important cette année.

« Ça va être majeur parce que déjà, dans les deux dernières années, on battait des records de plus de 10 millions de touristes. Avec tout ce qui s’en vient, la gare maritime, les événements, les festivals évidemment, la formule 1, la formule E, il y a plus de 200 événements de prévus pendant l’année. Dans la forte saison, je pense qu’il va y avoir énormément de monde […] les hôtels sont déjà pleins, c’est une bonne nouvelle », a déclaré le maire de Montréal sur les ondes d'ICI RDI.

« Montréal est redevenue incontournable tant sur le plan politique qu’au niveau international, Montréal, ville verte… c’est tout ça qu’on célèbre aujourd’hui : l’authenticité, le vivre-ensemble, le caractère unique de cette magnifique métropole », a-t-il poursuivi.