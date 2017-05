375ème de Montréal: les personnalités défilent pour la ville

Fière Montréalaise depuis douze générations, l’astronaute Julie Paillette ne voulait pas manquer cette journée pour rien au monde. «Montréal, ce n’est pas seulement ma ville, c’est mon héritage, a-t-elle lancé. C’est important de célébrer qui l’on est. On a souvent tendance à minimiser nos succès, alors qu’on fait partie d’une nation ouverte, tolérante et démocratique. Montréal, c’est l’endroit au monde où il fait le mieux vivre, sur terre et ailleurs.»

Fière Montréalaise depuis douze générations, l’astronaute Julie Paillette ne voulait pas manquer cette journée pour rien au monde. «Montréal, ce n’est pas seulement ma ville, c’est mon héritage, a-t-elle lancé. C’est important de célébrer qui l’on est. On a souvent tendance à minimiser nos succès, alors qu’on fait partie d’une nation ouverte, tolérante et démocratique. Montréal, c’est l’endroit au monde où il fait le mieux vivre, sur terre et ailleurs.»

Fière Montréalaise depuis douze générations, l’astronaute Julie Paillette ne voulait pas manquer cette journée pour rien au monde. «Montréal, ce n’est pas seulement ma ville, c’est mon héritage, a-t-elle lancé. C’est important de célébrer qui l’on est. On a souvent tendance à minimiser nos succès, alors qu’on fait partie d’une nation ouverte, tolérante et démocratique. Montréal, c’est l’endroit au monde où il fait le mieux vivre, sur terre et ailleurs.»

Fière Montréalaise depuis douze générations, l’astronaute Julie Paillette ne voulait pas manquer cette journée pour rien au monde. «Montréal, ce n’est pas seulement ma ville, c’est mon héritage, a-t-elle lancé. C’est important de célébrer qui l’on est. On a souvent tendance à minimiser nos succès, alors qu’on fait partie d’une nation ouverte, tolérante et démocratique. Montréal, c’est l’endroit au monde où il fait le mieux vivre, sur terre et ailleurs.»

Fière Montréalaise depuis douze générations, l’astronaute Julie Paillette ne voulait pas manquer cette journée pour rien au monde. «Montréal, ce n’est pas seulement ma ville, c’est mon héritage, a-t-elle lancé. C’est important de célébrer qui l’on est. On a souvent tendance à minimiser nos succès, alors qu’on fait partie d’une nation ouverte, tolérante et démocratique. Montréal, c’est l’endroit au monde où il fait le mieux vivre, sur terre et ailleurs.»

Fière Montréalaise depuis douze générations, l’astronaute Julie Paillette ne voulait pas manquer cette journée pour rien au monde. «Montréal, ce n’est pas seulement ma ville, c’est mon héritage, a-t-elle lancé. C’est important de célébrer qui l’on est. On a souvent tendance à minimiser nos succès, alors qu’on fait partie d’une nation ouverte, tolérante et démocratique. Montréal, c’est l’endroit au monde où il fait le mieux vivre, sur terre et ailleurs.»

Fière Montréalaise depuis douze générations, l’astronaute Julie Paillette ne voulait pas manquer cette journée pour rien au monde. «Montréal, ce n’est pas seulement ma ville, c’est mon héritage, a-t-elle lancé. C’est important de célébrer qui l’on est. On a souvent tendance à minimiser nos succès, alors qu’on fait partie d’une nation ouverte, tolérante et démocratique. Montréal, c’est l’endroit au monde où il fait le mieux vivre, sur terre et ailleurs.»

Fière Montréalaise depuis douze générations, l’astronaute Julie Paillette ne voulait pas manquer cette journée pour rien au monde. «Montréal, ce n’est pas seulement ma ville, c’est mon héritage, a-t-elle lancé. C’est important de célébrer qui l’on est. On a souvent tendance à minimiser nos succès, alors qu’on fait partie d’une nation ouverte, tolérante et démocratique. Montréal, c’est l’endroit au monde où il fait le mieux vivre, sur terre et ailleurs.»

Fière Montréalaise depuis douze générations, l’astronaute Julie Paillette ne voulait pas manquer cette journée pour rien au monde. «Montréal, ce n’est pas seulement ma ville, c’est mon héritage, a-t-elle lancé. C’est important de célébrer qui l’on est. On a souvent tendance à minimiser nos succès, alors qu’on fait partie d’une nation ouverte, tolérante et démocratique. Montréal, c’est l’endroit au monde où il fait le mieux vivre, sur terre et ailleurs.»