Une deuxième saison de «Féminin/Féminin» sur Tou.tv

ADVERTISEMENT

Radio-Canada a profité du mercredi 17 mai – qui marque non seulement le 375e anniversaire de Montréal, mais aussi la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie – pour annoncer la mise en ligne prochaine, plus précisément à l’hiver 2018, de la deuxième saison de la web-série Féminin/Féminin, écrite et réalisée par Chloé Robichaud.



Vous aviez oublié ce projet, dont le premier chapitre a été dévoilé en 2014 sur le web, puis diffusé à ARTV ensuite? On vous rafraîchit la mémoire ici. Vous pouvez également voir ou revoir l’entièreté de la fiction sur Tou.tv.



Féminin/Féminin brosse le portrait réaliste de la vie quotidienne d’un groupe d’amies, des jeunes femmes dans la vingtaine ou en début de trentaine, toutes lesbiennes ou bisexuelles. Sans clichés, sans tabous, les épisodes portent sur des thèmes universels tels la peur de l’engagement, le désir de maternité, le fossé des générations et l’infidélité. Parce qu’au féminin comme au masculin, hétérosexuelles ou homosexuelles, les relations amoureuses comportent toutes leur lot de défis.



«Hommages, portraits, clins d’œil, c’est un peu tout ça à la fois. C’est une série sur l’amour au féminin. J’ose espérer que, de ces femmes, plusieurs y verront de leur propre réalité, qu’elles soient homosexuelles ou non», a expliqué Chloé Robichaud, dans le communiqué transmis par Radio-Canada.



Ève Duranceau, Noémie Yelle, Macha Limonchik, Sarah-Jeanne Labrosse, Éliane Gagnon, Julianne Côté, Émilie Leclerc-Côté, Alexa-Jeanne Dubé, Kimberly Laferrière, Marie-Evelyne Lessard et Catherine Brunet reprendront tous leur rôle dans cette suite de Féminin/Féminin, et de nouveaux visages s’ajouteront aussi au groupe.



Plusieurs plateformes



Les tournages de Féminin/Féminin auront lieu en août prochain. Produite par Carolyne Boucher, développée en collaboration avec France Télévisions, la web-série est financée à la fois par le Fonds des médias du Canada, Tou.tv et Studio 4 (et France Télévisions). Hors de nos frontières, elle est relayée sur les portails web Studio 4 (France), Amazon Prime (USA), Hulu (USA), ainsi qu’à la télévision, sur France 4 (France).



Son premier volet a arraché une flopée de prix et de nominations prestigieuses au Québec et à l’international, et a remporté deux trophées Gémeaux en 2015. Elle s’est aussi méritée des critiques élogieuses de la presse étrangère, notamment dans le magazine Télérama et dans LeMonde.fr, de même qu’en Australie et aux États-Unis.



Terreur 404



Jasant Tou.tv, la plateforme vient de dévoiler les cinq derniers épisodes de Terreur 404, web-série entremêlant fantastique et horreur, réalisée par Sébastien Diaz, d’après les scénarios des auteurs Samuel Archibald et William S.Messier. Les trois premiers étaient accessibles pour visionnement depuis quelques semaines.



Chacune des huit tranches de Terreur 404 expose une trame et des personnages différents, toujours dans une atmosphère frissonnante. Steve Laplante, Martine Francke, Marilyn Castonguay, Jean-Simon Leduc, Guy Nadon, Julianne Côté, Francis Ducharme, Steve Gagnon, Marc Béland, Fayolle Jean, Léane Labrèche-Dor, Jean-François Blanchard et Simon Pigeon font tous partie de l’un ou l’autre des épisodes aux titres évocateurs, du genre Maman, j’ai peur, Chirurgie d’un jour, Monsieur Parfait, Le virus ou La maison des amants. À dévorer, si on n’a pas le cœur trop sensible.

À voir également :