Katy Perry était de passage le 16 mai au Ellen DeGeneres Show pour accorder sa première entrevue télévisée depuis l'annonce de son nouvel album Witness.

La populaire animatrice a proposé à la chanteuse de jouer à «Will you Perry me ?», où Katy Perry avait à choisir qui épouser entre deux célébrités masculines. Pour convaincre la pop star de jouer, Ellen s'est engagée à verser 10 000 $ à l'organisme Boys & Girls Clubs of America.

Avant que Katy Perry ait à choisir entre Harry Styles et Leonardo DiCaprio, celle-ci a plaisanté à propos de la perspective terrifiante d'être mariée pour une deuxième fois. Un moment qu'Ellen avait complètement oublié.

«Tu n'étais pas mariée ?», a répondu l'animatrice, incrédule.

Les admirateurs de Katy Perry se rappelleront qu'avant d'avoir fréquenté Orlando Bloom et John Mayer, la chanteuse s'est mariée à Russell Brand en 2010. Le couple s'est séparé après 14 mois de vie commune.

«Ça fait longtemps, chérie. Pas de rides, pas de lignes. Quel temps pour être en vie! a rigolé l'interprète d'I kissed a girl. Il s'appelait Russell Brand.»

Pour voir le léger malaise:

Ce texte initialement publié sur le Huffington Post États-Unis a été traduit de l’anglais.