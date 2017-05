Le 2 décembre 2015, un couple lourdement armé ouvre le feu à l'occasion d'un repas de Noël pour des personnels de santé à San Bernardino, en Californie, tuant 14 personnes. Tashfeen Malik, Pakistanaise de 29 ans, et son époux Syed Farook, un Américain de 28 ans, munis de fusils d'assaut et d'engins explosifs, ont ensuite été abattus par la police. L'EI salue les auteurs du massacre qu'il qualifie de «soldats» de son "califat" autoproclamé, sans revendiquer leur action.

Le 16 juillet 2015, Mohammad Youssef Abdulazeez, un Américain naturalisé et né au Koweït attaque un centre de recrutement militaire puis un centre de réservistes de la marine à Chattanooga, dans le Tennessee (sud), tuant cinq militaires avec son fusil d'assaut. Il est abattu par la police. En décembre, le Pentagone et le FBI reconnaissent que l'attaque a été «motivée» par la propagande d'une organisation terroriste étrangère, sans plus de précision, alors que la famille évoquait les troubles mentaux du jeune homme. L'EI a appelé ses partisans à prendre pour cible les militaires américains où qu'ils se trouvent.