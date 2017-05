ADVERTISEMENT

La Coalition avenir Québec (CAQ) et le Parti libéral du Québec (PLQ) sont au coude-à-coude, devant le Parti québécois (PQ), selon un nouveau sondage Mainstreet, réalisé pour le compte du quotidien Montreal Gazette.

La CAQ a fait une remontée de neuf points depuis mars et obtient désormais la faveur de 32 pour cent des électeurs dans la province, si l'on se fie au coup de sonde mené les 11 et 12 mai derniers et publié mercredi.

Le PLQ a perdu 8 points pendant la même période et récolte 31 pour cent des intentions de vote, tandis que le PQ obtient l'appui de 24 pour cent des électeurs, en baisse de deux points.

Québec solidaire grimpe de deux points pour atteindre 14 pour cent d'intention de vote.

Le sondage Mainstreet a été mené auprès de 1501 Québécois au téléphone. La marge d'erreur est de 2,53 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Le Parti québécois ne mène dans aucun groupe démographique, a noté Mainstreet.

Chez les francophones, la CAQ est en tête avec 35 pour cent des intentions de vote, suivi du PQ avec 26 pour cent, et des Libéraux avec 25 pour cent. Québec solidaire reste à 14 pour cent.

La CAQ progresse aussi dans la région de Montréal, selon le sondage.

Mercredi, le député caquiste Simon Jolin-Barrette a promis que son parti allait continuer de travailler d'arrache-pied jusqu'aux prochaines élections, en octobre 2018.

Le chef du PQ Jean-François Lisée s'est dit "zen" face aux résultats, décochant toutefois une flèche du côté de la CAQ qu'il accuse de vouloir replonger le Québec dans l'austérité avec sa promesse de baisser les impôts.

La question de l'éthique pourrait expliquer la chute des Libéraux dans le sondage, a avancé David Valentin, vice-président de Mainstreet, en entrevue avec la Gazette.

