Tendance culinaire du moment, le bol poke (prononcer poké) semble être partout. Originaire d’Hawaï, ce plat à base de cubes de poisson cru et mariné se retrouve aujourd’hui au menu de plusieurs restaurants et comptoirs de Québec et ses environs. Et il se décline en différentes versions santé, végétariennes ou gourmandes! Voici dix bonnes adresses où le déguster dans la région de Québec.

Le petit nouveau qui fait courir les foules sur la rue Saint-Jean est Bols et Poké, le tout premier restaurant à Québec entièrement dédié à cette tendance culinaire. Sur la photo, le bol Hygge au gravlax de saumon.

Basé aux Halles de Sainte-Foy, le comptoir Buddha Station fait des petits. Il débarquera à Montréal dans moins d’un mois.

Une version asiatique et traditionnelle du bol poke est proposée chez Hosaka-Ya Sushi.

Petit frère voisin du restaurant Laurie Raphaël, dans le Vieux-Port, La Serre LR propose des bols remplis de saveurs mettant en vedette des aliments issus d’une culture locale et biologique. Photo : Annie Lafrance

Sur la Côte-de-Beaupré, le bistro japonais Nakamura Sushi attire les sportifs en quête de bols savoureux et nutritifs.

La créativité du chef est mise en valeur dans les bols poke du Nihon Sushi.

Le Bol du Dragon, un chirashi inspiré du bol poke, est en vedette chez Ogari San.

Toujours à l’affût des nouvelles tendances, les restaurants Shaker ont ajouté à leur menu des bols poke à garnir à son goût.

Dans le secteur Cap-Rouge, Sushibox a été l’un des premiers restos de la région de Québec à jouter l’option du bol poke à son menu.

Surfant sur la vague du bol poke, le comptoir de restauration rapide Tartar Station a rapidement gagné en popularité.

Bols et Poké

Le petit nouveau sur la rue Saint-Jean fait courir les foules depuis son ouverture en avril. Premier « fast food » santé de Québec entièrement dédié aux fameux bols poke, Bols et Poké fait la preuve que la vague hawaïenne qui déferle en restauration est plus qu’une tendance. On déguste l’un des six bols en vedette sur le menu (coup de cœur pour le Hygge au gravlax de saumon) dans la déco tropicale très chouette de ce « bar à saveurs » ou encore à emporter avec soi (prévoir une dizaine de minutes pour la préparation).

545, rue Saint-Jean, Québec

Buddha Station

Un autre comptoir de bols santé dont l’ouverture est récente: le Buddha Station. Basé aux Halles de Sainte-Foy, ce nouveau concept de restauration innove en proposant à sa clientèle de cueillir sa commande dans l’un des points de service. En plus du populaire bol « poké poké baby » à base de thon issu de la pêche durable, le menu se distingue aussi avec l’ajout de l’option « full vedge », 100 % végétalienne et sans gluten.



2500, chemin des Quatre-Bourgeois (Halles de Sainte-Foy), Québec

Sushibox

Déménagé dans un plus vaste local, mais toujours dans la même bâtisse sur la rue Jean-Gauvin, le Sushibox répond ainsi à sa clientèle grandissante. Il fut l’un des premiers de la région à ajouter le bol poke à son menu de sushis à manger sur place ou à emporter (à noter que la commande en ligne est efficace et rapide). Notre préféré : le bol Sushibox Deluxe qui comprend du saumon, du thon, des pétoncles et même une salade de calmars. La mer dans un bol, quoi!

955, route Jean-Gauvin, Québec

Shaker

Un bol poke au Shaker ? Bien sûr! Surfant sur les saveurs les plus tendances et les plats qui ont la cote auprès de sa jeune clientèle branchée, le Shaker n’a pas hésité à ajouter l’option du bol poke. C’est simple : on peut tout simplement transformer l’un des 12 tartares et tatakis du menu en bol! Le tout avec un cocktail à la main, qui fait la réputation du Shaker.

Sainte-Foy, Charlesbourg, Lévis, Saint-Augustin et Gatineau

La Serre LR

Le petit frère du Laurie Raphaël a rapidement conquis la clientèle de Québec ou de passage dans le Vieux-Port. Ce comptoir santé nouveau genre se remarque d’abord par son design actuel, mais surtout par son menu des plus savoureux, qui se complète de jus pressés à froid faits maison. Dans ses bols, la variété est au menu: saumon sauvage, végé pâté, nouilles soba et œuf mollet qui peuvent être consommés sur place ou à emporter. Psitt! On déguste aussi les bols de La Serre LR au Café Sibéria, après un spa!

117, rue Dalhousie, Québec

Nakamura Sushi

Saviez-vous qu’il y a un bistro japonais des plus typiques - appelé un izakaya - sur la Côte-de-Beaupré ? Les sportifs l’ont vite adopté, que ce soit après une journée de ski, de vélo ou de golf. Chez Nakamura Sushi, la formule sushis, tapas et poke plaît à une large clientèle qui apprécie aussi l’ambiance décontractée. Fort de ce succès, le copropriétaire est aussi derrière l’ouverture récente du Bols et Poké sur la rue Saint-Jean.

10 965, boul. Sainte-Anne, Beaupré

Tartar Station

Un bol sur le pouce ? Basé dans La Pyramide, le nouveau comptoir de restauration rapide Tartar Station est entièrement dédié au tartare et au poke «prêt à assembler». Colorés et appétissants, les bols se présentent comme des salades pleines de fraîcheur, comme le bol Sunshine avec son duo mangue et ananas ou le Volcano avec ses cœurs d’artichauts, etc. Devant le fort achalandage, le service de livraison vient de s’ajouter et les associés prévoient ouvrir d’autres comptoirs Tartar Station dans les environs prochainement.

2360, chemin Sainte-Foy, Québec

Nihon Sushi

Les bols poke se ressemblent tous? Pas chez Nihon Sushi, où la créativité se perçoit non seulement dans le choix des aliments (laissez-vous guider et surprendre par le chef!) mais aussi dans sa présentation. Présentés en rosettes, en cubes et en roulades de différentes formes, les ingrédients colorés du bol poke, que l’on assemble selon les goûts de chacun, sont toujours des plus appétissants. Un petit arrêt sur la rue de Bergeville, au coin de Maguire, est de mise!

1971, rue de Bergeville, Québec

Hosaka-Ya Sushi

Bien que le « poke bowl » soit d’origine hawaïenne, l’influence nippone est de plus en plus marquée. C’est que le bol japonais a bien des similitudes avec son voisin hawaïen! Chez Hosaka-Ya Sushi, un charmant restaurant familial inspiré de la cuisine japonaise authentique, deux bols sont toujours offerts au menu : l’un végétarien avec du tofu mariné et l’autre selon la garniture du moment.

491, 3e Avenue, Québec

Ogari San

Le bol poke a aussi une ressemblance avec le chirashi, ce plat de sushi « éparpillé » ou déconstruit qui met tous ses ingrédients asiatiques dans un même bol. À la différence du poke dans lequel le poisson est coupé en cubes, le chirashi présente différentes coupes habituellement utilisées dans les sushis roulés en plus d'aromates asiatiques. Situé dans La Pyramide à Sainte-Foy, Ogari San en fait sa spécialité. Et ses saveurs japonaises se différencient des autres comptoirs de poke aux allures branchées.

2360, chemin Sainte-Foy, Québec

