ADVERTISEMENT

Lundi 15 mai se déroulait la soirée-bénéfice Petit Lapin en partenariat avec la Fondation CHU Sainte-Justine pour amasser des fonds pour les enfants allergiques. La présidente d'honneur de l'événement Fabienne Larouche était de la partie. Une soirée immortalisée par notre photographe Jf Galipeau.

Une belle histoire

Viviane Nguyen, propriétaire de la pâtisserie Petit Lapin fondée en 2014 et bien connue pour ses produits végétaliens sans allergènes et gluten, rêvait d’un endroit où tous pouvaient se régaler sans souci. Toutefois, le rêve et la réalité sont bien différents. En effet, plusieurs familles n’ont pas les moyens d’acheter un gâteau de ce type, étant donné le prix beaucoup plus élevé en raison des ingrédients de qualité choisis et inspectés avec rigueur. C’est ainsi, dans l’optique de permettre à chaque enfant vivant avec des allergies alimentaires ou la maladie cœliaque de profiter du bonheur de déguster un gâteau d’anniversaire sans mettre sa santé en péril ou se sentir exclu ou différent des autres enfants, que Mme Nguyen a créé la Fondation Petit lapin.

Des statistiques troublantes

Au Québec, plus de 300 000 personnes vivent avec des allergies alimentaires, soit environ 4 % de la population adulte et 7 % des enfants (plus de 100 00). De son côté, la maladie cœliaque touche environ 360 000 Canadiens, dont 16 000 enfants québécois. Par conséquent, la Fondation Petit Lapin, qui offre aux familles dans le besoin un gâteau sans gluten et sans les dix allergènes alimentaires prioritaires arrive à point nommé pour enjoliver les anniversaires des enfants. « La Fondation permettra ainsi à plusieurs enfants de célébrer leur anniversaire dans le plaisir et de vivre un moment inoubliable », souligne Mme Nguyen. En effet, le sourire d’un enfant devant son gâteau faisant partie des plus beaux souvenirs qui soient, la mission de la Fondation Petit Lapin revêt une importance considérable !

Close  Styles des soirée: la Fondation Petit Lapin pour les enfants allergiques sur  









































































































 Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

LIRE AUSSI: » EXCLUSIF - Bonvilain lance une nouvelle collection et des montres! » LAMARQUE ouvre son premier magasin à Montréal (PHOTOS)



À VOIR AUSSI