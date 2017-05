La SQ dévoile des images de Karine Major effectuant une transaction bancaire

ADVERTISEMENT

La Sûreté du Québec (SQ) a dévoilé des images, mardi, sur lesquelles on peut voir Karine Major, cette jeune femme de 26 ans portée disparue depuis une semaine, effectuant une transaction bancaire à un guichet automatique.

Selon la SQ, les images ont été captées par une caméra de surveillance d'une institution financière de Rimouski et datent du 9 mai.

La police avait annoncé, lundi, qu'elle préconisait la thèse de la disparition volontaire comme piste d'enquête principale.

Selon le sergent Claude Doiron, porte-parole de la SQ, Karine Major pourrait avoir pris la décision de "prendre du recul, de s'isoler ou de faire le point sur sa vie".

Les enquêteurs n'excluaient toutefois pas d'autres hypothèses, dont celle de l'acte criminel.

Un poste de commandement mobile de la SQ avait aussi été déployé, lundi, à Cacouna, dans le Bas-Saint-Laurent, afin de recueillir des informations du public.

Karine Major avait été vue pour la dernière fois, il y a une semaine, peu avant midi, alors qu'elle quittait son domicile de Rimouski pour se rendre à Amqui, à une quarantaine de kilomètres de chez elle, où elle occupe un emploi de chimiste.

Elle ne se serait toutefois pas présentée à son lieu de travail.

Une première caméra de surveillance avait capté sa présence à l'intersection de l'avenue de la Cathédrale et de la 2e Rue à Rimouski.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Karine Major mesure 5 pieds 8 pouces et pèse environ 175 livres. Elle a les cheveux châtains et les yeux bruns et peut porter des lunettes.