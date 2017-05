ADVERTISEMENT

QUÉBEC – Le candidat au poste de porte-parole masculin de Québec solidaire, Jean-François Lessard, a annoncé qu’il se ralliait à Gabriel Nadeau-Dubois, qui a fait ses preuves dans le rôle de porte-parole selon lui.

«Cette décision est importante. Peu importe la décision prise par les membres, il y aura des déceptions. Dans ce contexte, la priorité pour moi est de travailler à la cohésion interne du parti dans les mois qui s’en viennent. C’est dans cette optique que je me rallie à Gabriel Nadeau-Dubois», a-t-il indiqué par voie de communiqué.

Les membres de Québec solidaire auront à élire deux porte-parole – un homme et une femme – le 21 mai prochain, lors d’un congrès qui se tiendra à Montréal. Ils auront le mandat «d’orienter les interventions du parti dans l’espace public» en plus de faire le lien entre la société civile et l’aile parlementaire.

Sylvain Lafrenière est également candidat au poste de porte-parole masculin de Québec solidaire.

