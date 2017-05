Comment optimiser l'effet des masques capillaires sur vos cheveux désséchés et abîmés?

ADVERTISEMENT

Soleil, chlore, sel, nos cheveux ont la vie dure au cours des beaux jours. Grâce à leur texture crémeuse et leur concentration élevée en actifs, les masques capillaires peuvent nous sauver la mise lorsque notre crinière crie: à l'aide!

Voici 5 astuces pour bien les utiliser et profiter de leurs bienfaits.

1. Choisir la bonne formule

On la choisit en fonction de la sécheresse et de l'épaisseur du cheveu. Si un masque au karité convient parfaitement aux longueurs abîmées, il risque d'alourdir des cheveux fins. On opte alors pour une formule plus hydratante que nourrissante.

2. Point trop n'en faut!

Entre deux et quatre noisettes, pas plus! Sinon les cheveux risquent de s'alourdir, voire de graisser. De plus, un masque s'applique une fois par semaine pour les cheveux secs et tous les quinze jours pour les autres types de cheveux.

3. Jamais sur le cuir chevelu

On évite d'appliquer son masque au niveau du cuir chevelu au risque de le faire graisser. Afin que la formule pénètre parfaitement, on masse mèche par mèche le masque jusqu'à ce que la fibre absorbe totalement les actifs. Si l'on souhaite traiter le cheveu à la racine, on choisit un masque spécifique avec des actifs assainissants comme l'argile ou apaisants comme la menthe poivrée.

4. On prend le temps

On met de côté les soins express car leurs formules à base de silicones ne font qu'enrober les cheveux pour les lisser en peu de temps. On leur préfère les soins qu'on laisse poser pendant au moins 10-15 minutes. Les pros recommandent de laisser le masque agir en enveloppant sa chevelure d'une serviette chaude. La raison? La chaleur va ouvrir les écailles et favoriser la pénétration des actifs.

5. Bien rincer surtout!

C'est une étape particulièrement importante, car mal rincée, la fibre capillaire a tendance à s'alourdir et à capter la poussière. Comme on le fait pour son shampooing, on rince méticuleusement son masque en l'émulsionnant avec le bout des doigts. Si on souhaite ajouter un effet de brillance, on le rince avec un vinaigre de rinçage. En plus son pH acide va aider à refermer les écailles.