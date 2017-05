ADVERTISEMENT

Il a mis Twitter à contribution pour rire de la présidence Trump. Matthew A. Cherry, un réalisateur américain, a posté un message le 16 mai sur le réseau social : "Décris la Maison Blanche de Trump en un GIF". Et il n'a pas dû être déçu du résultat.

Quelques heures plus tard, son message obtenait déjà plus de 1700 réponses, en GIF bien entendu. Ces petites vidéos très courtes, tirées de films, de vidéos virales, de scènes de la vie courante, ont donné une source inépuisable d'idées aux internautes, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de cet article.

Parmi les vidéos postées, ce sont les chutes et les explosions qui ont été le plus plébiscitées par les participants. En tout cas, nous n'avons pas repéré de GIFs plus optimistes sur la présidence Trump. Tous semblent d'accord pour assimiler ces quelques mois à une catastrophe.

Et cela ne devrait pas s'arranger avec la dernière polémique en date qui accuse le président des États-Unis d'avoir dévoilé des informations classifiées à la Russie.