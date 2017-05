"Certains matins commencent à 9h, d'autres à 5."

"Je me réveille en réalisant que l'air autour de moi palpite de vie, et tout ce que j'ai à faire, c'est de me laisser aller."

"Je me sers toujours du produit le plus naturel pour nourrir Vasilisa. C'est le meilleur repas que vous pouvez trouver à Moscou."

"Je ne peux jamais être seule, j'ai bien dit jamais."

"Parfois, elle est fatiguée de nos conversations du matin et j'ai la chance de pouvoir retourner aux choses que j'avais laissées en suspens."

"Les sessions de sommeil sont courtes, donc j'essaie de terminer de ravaler la carrosserie le plus vite possible. Et le meilleur est pour la fin."

"Quand nous passons du temps à cuisiner ensemble, je suis à la table et elle dessous."

"Après le petit déjeuner, Vasilisa m'aide dans notre jardin, sur le balcon. Elle a la chance de pouvoir passer son fil dentaire sur l'ensemble de ses trois dents."

"Je vais toujours au parc pour les conseils et les astuces utiles sur l'éducation, la santé et la nutrition. Les mamans les plus aguerries sont toujours là-bas."

"Nous sommes allées au salon de beauté situé dans un sous-sol, sur le chemin du retour. Ma fille est toujours fascinée et ne s'ennuie jamais ici."

"Couches, lingettes et crèmes - comment pouvions-nous vivre sans ces choses-là avant?"

"J'essaie d'aider ma fille aînée à être plus à la mode."

"Nous dînons toujours ensemble, chacune d'entre nous profite de sa table."

"Vasilisa est très soignée."

"Les tâches ménagères ne mènent nulle part. Ma plus petite m'aide toujours."

"Elle charge et décharge la machine à laver, me suggère la meilleure façon de l'étendre et supervise le repassage des chemises de papa. J'essaie toujours de suivre ses conseils."

"Vasilisa se préoccupe beaucoup de mon hygiène donc la porte de la salle de bain est toujours ouverte, comme ça elle peut vérifier si je mets assez de savon."