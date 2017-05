Gad Elmaleh reçoit l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec

Enfant, Gad Elmaleh aspirait déjà à une carrière dans le théâtre. Né en 1971 à Casablanca, il fait sa scolarité dans une école primaire au quartier Maârif. C'est avec son père, David Elmaleh, commerçant et amateur de mime, qu'il monte pour la première fois sur scène alors qu'il n'a que 5 ans.

C'est au lycée Lyautey qu'il obtient son baccalauréat. Il part alors suivre des études en sciences politiques à l'université de Montréal avant que sa passion pour la scène le dirige à Paris, où il intègre le Cours Florent. Ce n'est que récemment qu'il a posté cette photo de lui sur son compte Instagram. Un cliché qui a provoqué l'hilarité de ses followers.

Avant de monter sur scène pour présenter ses spectacles, Gad Elmaleh commence en 1996 à se faire un nom dans les médias aux côtés d'Arthur dans la matinale d'Europe 2. C'est là qu'il joue pour la première fois son fameux sketch sur "La chèvre de Mr Seguin".

C'est en 1997 que le grand public découvre les talents d'humoriste de Gad Elmaleh avec son spectacle "Décalages", dans lequel il introduit une bonne dose d'humour marocain que l'on retrouvera dans tous ses autres spectacles.

De la scène au cinéma il n'y'a qu'un pas. Son humour, Gad s'en sert aussi au cinéma. Son tout premier rôle? Celui d'Alilou, un employé dans le textile envoyé par son patron algérois pour récupérer une valise de vêtements à Paris. Il se retrouve chez son cousin, car il a perdu l'adresse où il doit prendre la marchandise. "Salut Cousin" est son premier d'une longue liste de rôles au cinéma.

Faire des tubes décalés, c'est aussi l'une des armes secrètes de Gad. C'est avec l'humoriste français Dieudonné qu'il enregistre le tube "La Haine" qui fait rapidement un carton. Dans ce tube hilarant, les deux acolytes (de l'époque) ont "la haine haine comme Tarzan accroché fi liene".

Avec son ami de longue date et humoriste franco-marocain Jamel Debbouze, Gad Elmaleh se lâche. Les deux comiques ont enchaîné les sketchs joués en duo. Leurs mémorable "Barre de fer" ou encore leur imitation de la comédie musicale "1,2,3 soleil" sont devenus des sketchs de référence. Les deux humoristes sont d'ailleurs toujours très proches.

"Petit oiseau, si tu n'a pas d'ailes, tu peux pas voler". Avec la "vie normale", Gad offre aux téléspectateurs une série savoureuse de personnages. Le grand-père qui ne comprend rien à la technologie, l'agent immobilier Aziz El Marhaoui, l'éboueur ou encore le cultissime "Chouchou" (qu'il interprétera quelques années plus tard au cinéma)... Gad ne manque pas de surprendre et devient l'un des humoristes les plus en vogue. Dans ce même spectacle, ses fans découvrent également ses talents de musicien confirmé (guitare, piano, chant et percussions).

"Je suis dans une merde internationale, je souis poursuivé, on peut pas rester ici y'a trop de suspens". Avec Chouchou, sorti en salles en 2003, Gad surfe avec plus ou moins de réussite sur le succès de ce personnage créé pour son spectacle "La vie normale". Les aventures du travesti maghrébin qui débarque à Paris clandestinement afin de retrouver son neveu et qui rencontre l'amour ont tout de même marqué les esprits.

"L'autre c'est moi" est le troisième spectacle de Gad Elmaleh sorti en 2005. Toujours fidèle à lui-même, il introduit un tout nouveau personnage, "le blond", qui devient rapidement une caricature hilarante qui séduit le public.

Jongler entre la scène et le cinéma, c'est un peu le quotidien de Gad qui, en 2006, se glisse dans la peau de François Pignon dans "La doublure", un voiturier payé par un riche homme d'affaires qui trompe sa femme pour faire semblant d'être en couple avec sa maîtresse.

Sa passion pour le stand-up ne fait que grandir à travers les années. Entre deux rôles au cinéma, Gad réinvestit les planches avec son quatrième one man show "Papa est en haut", qu'il interprète pour la première fois en 2007. Dans un cadre plus intimiste, l'humoriste laisse ses personnages de côté pour parler de son enfance, de son fils mais également de son père. Un succès qui ne se fait pas attendre puisque son DVD, sorti une année plus tard, se vend à un millions d'exemplaires.

Une Bar Mitzvah épatante et un Gad tout excité? C'est bien le film "Coco" sorti en 2009, réalisé par Gad himself. Dans cette comédie, l'humoriste marocain incarne le personnage "too much" et décalé de Simon Bensoussan alias Coco, le milliardaire qui veut organiser "l'évènement international" de l'année pour la Bar Mitzvah de son fils Samuel. Le film sera néanmoins critiqué par la presse, et ne remplira pas les salles.

Dans le film "Les aventures de Tintin, le secret de la licorne" sorti en 2011, Gad travaille aux côtés du réalisateur Steven Spielberg, qu'il décrit comme "un fou de Tintin" lors de son passage au journal télévisé de TF1 en juin 2011. Ils poseront ensemble durant la promotion du film à Paris le 19 juillet 2011.

Quand il s'agit de donner de sa personne, Gad est aux premières loges. Accompagné du duo d'humoristes Omar et Fred, le trio a mis son humour à bon escient lors de l'annuelle collecte de fonds durant l'émission du "Téléthon" diffusée sur France 2 en décembre 2011.

Son humour a conquis le coeur de Charlotte Casiraghi. Gad Elmaleh rencontre la petite-fille de lGrace Kelly en 2011 lors d'une soirée. Après deux ans d'amour, ils accueillent en décembre 2013 le premier enfant de la jeune femme et le second de l'humoriste. Le compte de fée prend fin en 2015.

Gad n'en a pas fini avec la musique. Après "Petit oiseau", "J'ai la haine" ou encore "Its kiz my life", il s'essaie encore une fois à la chanson. Un pari réussi puisque "Danse de la joie", sorti dans les bacs en juillet 2015, est devenu un tube de l'été et passera en boucle sur les ondes.

Le boute-en-train marocain a toujours revendiqué ses origines dans ses sketchs. Dans la vie comme sur scène, Gad ne manque pas de faire un clin d'oeil à son pays natal et de coeur. Il avait d'ailleurs enfilé le maillot des Lions de l'Atlas pour "aller faire son footing matinal" comme il l'avait écrit sur son compte Twitter en août 2015. Plus récemment, il s'est exprimé en darija sur son compte Instagram pour faire taire ses détracteurs qui lui reprochaient de ne plus parler en arabe.

Si l'on avait entendu parler de son fils à travers ses sketchs, Gad Elmaleh a toujours été discret quant à sa vie de famille. Né de son premier mariage avec l'actrice française Anne Bochet, Noé Elmaleh, 15 ans, est désormais un grand garçon (il dépasse son père de quelques centimètres). Lors du 17ème gala du lycée français de New York en février 2016, le père et le fils ont pris la pause ensemble.