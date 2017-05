Les Francos 2017: une programmation extérieure à faire tourner les têtes

ADVERTISEMENT

Plus de 150 spectacles sous la belle étoile et gratuits composent la programmation des prochains Francofolies. En conférence de presse mardi, les organisateurs ont dévoilé les détails de cette 29e édition avec plusieurs moments forts qui débuteront en fanfare le 8 juin pour se terminer le 18 juin lors d’un grand concert festif consacré au 375e de Montréal.



Les Francos s’ouvriront avec un spectacle des Trois Accords accompagnés sur scène de Dumas, Pierre Kwenders et Lydia Képinsky, la grande lauréate des dernières Francouvertes. Les jours suivants seront l’occasion d’accueillir les prestations de Paul Piché, 2Frères, Yann Perreau, Tryo, Karim Ouellet et Koriass.





Un concert hommage sera également consacré à Paul Desjardins rassemblant une belle brochette d’artistes de chez nous composée de Safia Nolin, Bernard Adamus, Fred Fortin, Klô Pelgag, Philipe B et Les sœurs Boulay.



Une soirée spéciale Acadie sera également au menu. Une première pour le festival qui compte fêter l’événement avec les venues de talentueux ambassadeurs de la région: Radio Radio, Lisa Leblanc, Joseph Edgar, Les Hay Babies, Les Païens et beaucoup d’autres.



Du rap au reggae



Les Francos se poursuivront à travers des volets musicaux répartis sur plusieurs scènes du site. Des artistes rocks et pop à découvrir tels Sophie Pelletier, Sébastien Lacombe, Zaho, Pual Kunigis et Alpha Yaya Diallo animeront la place des Festivals.



Le hip-hop n’aura pas à rougir puisqu’une soirée lui sera entièrement dédiée. Dubmatique et Omnicrom y feront leur gros retour. Koriass, Sarahmée, Brown et Ataclair composent le reste de l’affiche. Du reggae autochtone (Shauit), de la country-folk (Baptiste W. Hamon), du R&B urbain (Joe Rocca) ou du grunge psychédélique (Fuudge), le festival continue d’honorer en version francophone tous les genres et les styles.



Parmi la liste des concerts à ne pas manquer, signalons ceux de Karim Ouellet, Valérie Carpentier, Vianney, Laurence Nerbonne, Chocolat, Paul Kunigis, Guillaume Arsenault, Samuele, Di Astronauts, Caballero & Jeanjass et Zaho.



Annoncée quelques jours plus tôt, l’arrivée en grande pompe du groupe IAM présent pour un concert unique de clôture dans le cadre du 375e et intitulée Vive Montréal aux Francos. Les célèbres Marseillais célèbreront les 20 ans de leur fameux album L’école du micro d’argent au cours d’une journée commémorative où viendront se produire Les Cowboys Fringants, Ariane Moffatt, l'Ivoirien Tiken Jah Fakoly. K.O.K.A. et Philippe Brach.