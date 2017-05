Envie d'un peu de raffinement? Passez par la terrasse du restaurant italien Beatrice situé dans le Golden Square Mile. Leur somptueux jardin aux imposantes poutres de bois où virevoltent des centaines de lumières vaut le détour. C'est beau pour les yeux et bon dans la bouche. Psst : ils font des réceptions de mariage à l'occasion. Centre-ville 1504 rue Sherbrooke Ouest, Montréal Plus d'infos ici.

Impossible de ne pas se sentir ailleurs sur la terrasse très verte du restaurant HVOR mené par le talentueux chef S’Arto Chartier-Otis. Son potager urbain à deux pas des tables produit près de 2000 plants de légumes, herbes, fruits et fleurs. Il y a même une ruche d'abeilles, mais on assure qu'elles vous laisseront tranquille. Expérience culinaire hors du commun et bonne bouffée d'air frais sont au menu. Pstt : il faut réserver. Griffintown 1414 Notre dame Ouest, Montréal Plus d'infos ici.

Sympathique terrasse complètement recouverte par les arbres l'été. On vient s'y réfugier pour prendre une petite pause du soleil et se rafraîchir avec l'une de leurs quelque 35 bières de microbrasseries québécoises en fût. Petite Italie 6631, boulevard St-Laurent, Montréal Plus d'infos ici.

La terrasse intime du Grenade est parfaite pour un 5à7 qui s'étire et vire en fête. On y offre de petits délices orientaux pour vous sustenter et lorsque la température descend, des chauffe-terrasses vous attendent. On ne décolle jamais. Centre sud 1603 rue Ontario Est, Montréal Plus d'infos ici.

Le paradis du hipster à l'heure de l'apéro est dans le Mile-Ex. La place déserte en temps normal se transforme en méga terrasse à ciel ouvert une fois l'été venu. Les camions de rue s'y retrouvent aussi pour contenter ceux qui ont un petit creux. Mile-Ex 6731 rue de l’Esplanade Plus d'infos ici.

On s'y sent comme dans un chic jardin secret. Le soir venu, la musique monte un peu, un éclairage tamisé se met de la partie, et c'est la fête à coup sûr. On y mange aussi une bouchée, mais il faut être prêt à sortir son portefeuille. Vieux-Port de Montréal 139 St-Paul Ouest, Montréal Plus d'infos ici.

Envie de faire différent au centre-ville? Passez par la coquette terrasse du délicieux restaurant mexicain Escondite. L'espèce de boîte blanche en bois joliment éclairée nous donne l'impression d'être ailleurs quelques instants. Ne manque plus qu'un Mojito del'King avec ça! Centre-ville 1206 Union, Montréal Plus d'infos ici.

L'immense restaurant qui a ouvert l'automne dernier était déjà muni d'une lumineuse verrière à l'avant, mais cet été, c'est en arrière que ça se passera. Une terrasse sera inaugurée bientôt et vue le ravissant décor (parfois irréel) de l'intérieur, ça promet. Centre-ville/village Shaughnessy 1616 Rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal Plus d'infos ici.

Avoir l'impression de sortir de Montréal, sans sortir de la ville, c'est l'expérience que propose le Bistro des Moulins, situé dans l’ancestrale maison du Meunier appartient au Musée Cité Historia. On y savourera une bière bien froide en écoutant le son de l'eau qui coule vers la Rivière-des-Prairies. La paix. Sault-au-Récollet 10897, rue du Pont, Montréal Plus d'infos ici.

Envie de vous réfugier en plein centre-ville? C'est la place! On y retrouve fleurs, plantes tombantes, envoûtantes lanternes et menu d'inspiration asiatique alléchant. Le tout d'une élégance irréprochable. On y a accès trois saisons sur quatre puisqu'elle est chauffée! Centre-ville 1184 Place Phillips, Montréal Plus d'infos ici.

On choisit ce bistro pour venir y boire du vin. La carte y est élaborée, le personnel charmant, l'ambiance décontractée et le décor à la fois rustique et très coquet. On se croirait presque en Europe. Outremont 1226 Avenue Van Horne, Montréal Plus d'infos ici.

Débarquez sous les tropiques, un verre de rhum (ti-ponch) à la main, chez Agrikol. Grill extérieur, lanternes ananas, tables à pique-nique d'un jaune citron, feuillages exotiques peints à la main, on s'y dandine sur des airs latins tout l'été. Quoique courte, la sélection de vin n'est pas plate du tout. Vous avez le choix entre le « bon » ou le « meilleur » dans le rouge et le blanc. Village 1844 Amherst St, Montréal Plus d'infos ici.

Le Sinclair est parfait pour s’y réfugier entre collègues. Vestons-cravates y abondent, mais on s’y sent comme dans la cour privée d’un ami. Un moment agréable assuré. Vieux-Port de Montréal 414 Rue Saint Sulpice, Montréal Plus d'infos ici.

Vous risquez d’être surpris par la luxuriante terrasse du Santropol! Si on a l’impression d’entrer dans un sympathique café de quartier à quelques pas du Mont-Royal, on est vite charmé par le luxuriant jardin qu’il y a derrière. À l’ombre des nombreux arbres, on vous invite à déguster des plats du menu principalement végétarien et toujours santé. Endroit parfait pour décrocher avant de se relancer dans la ville trépidante! Plateau Mont-Royal 3990 St-Urbain, Montréal Plus d'infos ici.

Aventurez-vous à l'arrière de l'établissement pour y retrouver une sympathique terrasse enveloppée de verdure et pouvant accueillir 75 personnes. Un petit nid où se réfugier lors des soirées chaudes d'été. Plateau Mont-Royal 327, Mont-Royal Est, Montréal Plus d'infos ici.

Direction bord de l'eau pour déguster un bon verre de vin (disponible au verre) tout en dégustant un produit frais tout juste attrapé au marché. Le tout au grand air entouré d'arbres. Ouf, on peut souffler! Vieux-Port Montréal 400 rue de la Commune Ouest, Montréal Plus d'infos ici.