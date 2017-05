14 chansons pour accompagner vos road trips cet été

ADVERTISEMENT

Besoin d'avaler des kilomètres d'asphalte? Envie de rouler aux quatre coins du monde – ou presque – au volant de votre voiture chérie? Merveilleux, on a la playlist parfaite pour vous!

1. Shut Up and Drive – Rihanna

C’a le mérite d'être clair! Attachez votre ceinture et go, on part.

2. Emmène-moi - Marie-Pierre Arthur

Marie-Pierre Arthur a le tour pour nous donner des envies d'évasion! On quitte tout et on y va?

3. Hit the Road Jack – Ray Charles

Un véritable classique qui donnera des airs rétro à votre road trip!

4. Band on the Run – Paul McCartney

Quoi de mieux que ce géant des Beatles pour accompagner votre route?

5. Balade à Toronto – Jean Leloup

Vous allez dans le coin de Toronto? C'est LA chanson parfaite pour faire bonne route!

6. Keep the Car Running – Arcade Fire

Arcade Fire + un roadtrip = bonheur.

7. Road to Nowhere – Talking Heads

Un incontournable à mettre sans hésiter dans votre liste de lecture!

8. Furnace Creek – Chloé Lacasse

Votre vie a des «airs de fête où personne ne se pointe»? Superbe chanson de Chloé Lacasse, qui vous fera oublier ça en deux-trois coups de volant!

9. I Follow Rivers – Lykke Li

L'itinéraire? Suivre les rivières comme Lykke Li!

10. On the Road Again – Willie Nelson

Ce cher Willie Nelson a la vraie passion pour les road trips : une inspiration!

11. Ok on part – Vincent Vallières

On s'ennuie de ce jeune Vallières qui avait des envies constantes d'évasion!

12. Drive My Car – The Beatles

Il faut croire que le populaire groupe britannique avait la route dans le sang!

13. Highway to Hell – AC/DC

Cette chanson se passe tout simplement de présentation!

14. I've Been Everywhere – Johnny Cash

Qui de mieux que Johnny Cash pour nous faire voyager? Sérieusement, on ne voit pas.

Et vous, quels sont vos incontournables pour la route?

