Vous vous souvenez probablement du Balmoral, ce restaurant bien connu situé dans la Maison des Festival au coin des rues St-Catherine Ouest et Balmoral justement, en plein coeur du Quartier des spectacles.

L'endroit fermé depuis le début de l'année avait besoin d'un second souffle et d'un bon coup de baguette magique. C'est mission accomplie avec le concept du nouveau restaurant Le Blumenthal ouvert depuis le 15 mai.

Le décor élégant et moderne a été pensé par les Gauley Brothers qui sont aussi derrière le design des restaurants Foiegwa, Bird Bar et Henden. La salle à manger a gagné en personnalité et en charme avec ses accents déco des années 30 et ses nombreuses plantes vertes. Même un arbre trône au beau milieu de l'espace!

En cuisine, c'est le chef Rémi Brunelle (Leméac, restaurant Nuances du Casino de Montréal), qui prend les commandes. Le menu de type brasserie est simple et efficace. Tartare de saumon et boeuf, moules et frites, burger, salade César de kale, onglet de boeuf et poulet de Cornouailles sont quelques exemples. Un menu midi et un choix de snacks (huîtres, charcuteries) sont également proposés pour attirer la clientèle d'affaires du secteur pour les lunchs ou les 5 à 7.

La magnifique et imposante terrasse (elle compte d'ailleurs deux fois plus de places assises que le salle à manger) sera un incontournable cet été pour ceux qui aiment être au coeur de l'action et souper avec quelques notes de jazz en musique de fond. bserver les foules déambuler et pour entendre les nombreux concerts en plein air.

Voyez nos photos de la soirée d'ouverture officielle par ici:

Le blumenthal

305, Ste Catherine O. Montréal

Blumenthal sur Facebook