Une blogueuse partage des images de sa cicatrice de césarienne pour faire taire les critiques

Il y a plusieurs phrases que vous devriez vous retenir de dire à une femme qui vient d'accoucher. «Est-ce que le bébé est supposé pleurer comme cela?» Ou encore: «Tu as l’air épuisée».

Mais s’il y a bien une chose que vous ne devriez jamais dire à quelqu’un qui a accouché par césarienne est ceci: «Ahhhh, tu l'as eu facile! »

Dans une publication Instagram devenue virale, la blogueuse Olivia White, originaire de Melbourne, a décidé de montrer une photo de sa cicatrice de césarienne de l’an dernier, affirmant au passage: «Voici de quoi vous avez vraiment l’air quelques heures après une césarienne. À tous ceux qui croient que c’est la porte de sortie facile, nous allons [sic] essayer d’avoir une balafre de six pouces dans votre abdomen comme un requin éviscéré […]»

Olivia White a fait face à de nombreuses critiques durant sa deuxième grossesse pour avoir partagé publiquement sa décision d’avoir une césarienne planifiée. Sa fille la plus âgée a été mise au monde par césarienne d’urgence, et des complications médicales ont fait en sorte que la blogueuse n’a pu la tenir ou la coller durant les premiers jours de sa vie.



«Les gens me “rappellent” constamment que je peux toujours avoir un accouchement naturel après avoir eu une césarienne. Et certains vont même jusqu’à suggérer que décider d’avoir une césarienne planifiée est un accouchement facile, et font des commentaires désobligeants comme “trop distinguée pour pousser” – insérer ici un regard incrédule», a-t-elle écrit sur Mamamia l’an dernier.

«Alors, en amorçant cette grossesse, je savais dès le début que je mettrais au monde ce bébé, et ce ne serait pas pour les raisons que vous croyez. Bien que je sache que toutes les naissances sont différentes et qu’il y a certainement des chances que j’aurais pu avoir cet enfant par voie vaginale, la chose la plus importante pour moi était de faire de cette expérience de naissance quelque chose de positif. »

Alors que les opinions quant à la «meilleure» façon d’accoucher se multiplient, tout comme les articles prévenant des dangers des césariennes, ce n’est pas surprenant qu’Olivia White ait senti le besoin de parler de sa cicatrice et des efforts qui l’accompagnent — parce que comme l’a-t-elle indiqué, «S’il n’y avait pas eu la possibilité d’accoucher de mes bébés de cette façon, ils ne seraient peut-être pas là aujourd’hui.»

Alors qu’Olivia White a reçu de nombreux éloges et messages de support, il reste encore de nombreuses personnes qui rejettent les difficultés d’une naissance par césarienne comparée à une naissance vaginale.

En 2016, une femme du nom de Raye Lee a publié des photos sur Facebook de sa césarienne, accompagnée d’images graphiques et d’une description de l’état d’urgence qui a mené à la naissance de son fils.

Elle n’a pas seulement décrit l’incision qui a permis d’extraire son fils, mais aussi les conséquences que beaucoup de gens ne considèrent pas.

«Vous utilisez vos muscles abdominaux pour littéralement tout… même pour vous asseoir, imaginez alors ne pas être capable de les utiliser parce qu’ils ont littéralement été coupés et mutilés par un docteur et ne pas être capable de les réparer pour au moins six semaines parce que votre corps doit le faire naturellement», a écrit Raye Lee.

Olivia White est plus que d’accord avec cette idée. La blogueuse familiale, qui publie souvent des photos glamour de ses enfants et de son mari, pointe également la «poche de kangourou» qu’elle a maintenant et qui ne changera pas, une affirmation qui a eu beaucoup d’écho auprès des internautes.

Peu importe la façon dont une femme accouche, c’est un dur labeur – pas seulement au moment de la naissance, mais aussi après. Et toutes les mères peuvent aller chercher du soutien.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l’anglais.