Le groupe Beau Dommage et l'auteur-compositeur Stéphane Venne font partie des artistes qui seront intronisés cette année au Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens.

Ils seront accompagnés de Neil Young et de Bruce Cockburn, eux aussi honorés cette année pour leur contribution au monde de la musique.

La cérémonie se tiendra au Massey Hall de Toronto le 23 septembre.

Les organisateurs affirment que la cérémonie bilingue inclura des prestations d'artistes tels que Damien Robitaille, Daniel Lavoie, Élage Diouf, France D'amour, Florence K, Julie Payette, k.d. lang et Buffy Sainte-Marie, entre autres.

Beau Dommage a fracassé des records de ventes avec son premier album éponyme lancé en 1974 et s'est depuis fait connaître en offrant certains des grands classiques de la chanson québécoise.

Stéphane Venne a quant à lui composé plus de 400 chansons dont une vingtaine ont été numéro 1 sur les palmarès et sont devenues des Classiques de la SOCAN, c'est-à-dire qu'elles ont chacune cumulé au moins 25 000 passages à la radio.

Neil Young est considéré comme l'un des auteurs-compositeurs les plus influents du pays, notamment grâce à des titres comme «Heart of Gold» et «Harvest Moon».

La carrière éclectique de Bruce Cockburn a été définie par des chants de protestation («If I Had a Rocket Launcher») et des chansons d'amour («Last Night of the World»).

La cérémonie du Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens est de retour après une pause de cinq ans. En 2011, la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a fait l'acquisition du Panthéon.

