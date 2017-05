Environ 12 000 litres de lisier ont été déversés autour des locaux de l'Union des producteurs agricoles ( UPA) situés sur le boulevard Roland-Therrien à Longueuil, lundi matin.

Le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) a arrêté un individu en lien avec cet événement. L'homme de 66 ans, originaire d'Henryville en Montérégie, a été conduit dans un centre hospitalier pour subir une évaluation psychiatrique.

Il pourrait faire face à des accusations de méfait de plus de 5000 $.

Spill of approximately 12,000 liters of manure on UPA parking lot on Rolland-Therrien, in Longueuil. @Global_Montreal pic.twitter.com/qYccvqWKCv

