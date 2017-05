Saison 2017-2018: Olivier Kemeid s'arrime au Quat'Sous

ADVERTISEMENT

Olivier Kemeid, le nouveau directeur du théâtre de Quat’Sous a présenté lundi la programmation de sa première saison 2017-2018. Son arrivée récente à la tête de l’institution de l'avenue des Pins coïncide avec plusieurs changements résumés par le principal intéressé en trois actes fondateurs. En plus de la mise en place d’un comité d’artistes associés et d’une plus grande inclusion envers les femmes et les minorités culturelles, le théâtre compte accueillir dans ses murs la troupe du théâtre PÀP.



Pour la rentrée, du 5 au 30 septembre prochain, Olivier Kemeid et son acolyte Mani Soleymanlou s’interrogeront sur la diversité avec À te regarder, ils s’habitueront, une pièce qui regroupe six metteurs en scène et autres artistes aux origines diverses. Les uns après les autres, ils parcourront sur scène les grands textes ayant jalonné notre histoire commune.



En novembre, à la croisée de la danse et du théâtre, la compagnie des Trois Tristes Tigres proposera Sous la nuit solitaire, une série de tableaux sur nos enfers modernes inspirée des gravures de Gustave Doré. Suivra, Les barbelés en association avec le théâtre de La Colline dirigé par Wajdi Mouawad. L’actrice Marie-Ève Milot y incarnera une personne dont la bouche se referme irrémédiablement à coup de barbelés.



En hiver, Notre bibliothèque, À vos livres!, une expérience théâtrale éphémère en forme de veillée littéraire. Pour l’occasion, Christian Lapointe sera entouré de 24 lecteurs invités qui auront la tâche de lire à vue des textes préalablement sélectionnés. Plus tard, le roman à succès de Geneviève Pettersen, La déesse des mouches à feu, prendra vie sous la gouverne de Patrice Dubois, d’Alix Dufresne et d’un groupe de jeunes filles qui célèbreront les affres des pulsions adolescentes.



Pour clore la saison au printemps prochain, Stéphanie Jasmin et Denis Marleau de la compagnie UBU offriront au public du Quat’Sous Le Tigre bleu de l’Euphrate, un monologue de Laurent Gaudé qui revient sur les dernières heures du conquérant Alexandre le Grand. Rappelons enfin que le comédien James Hyndman viendra ponctuer la saison avec quatre rendez-vous de lecture issus de grands auteurs français contemporains (Emmanuel Carrère, Laurent Mauvignier, Martin Winckler et Joël Pommerat), le tout sur le thème de l’altérité.