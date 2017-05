Voici toutes les séries télé renouvelées ou arrêtées en 2017-2018

ADVERTISEMENT

C'est le moment que tous les fans de séries attendent ou craignent. La fin de l'année dite scolaire apporte chaque année son lot de décisions concernant le sort des séries télévisées. C'est vers le mois de mai que les chaînes américaines annoncent si leurs séries sont renouvelées, annulées ou si elles vont vont connaître leur ultime saison.

Si l'on ne s'inquiète pas pour les plus grosses productions comme "Game of Thrones" (on connait la date du premier épisode de la saison 7) ou "The Big Bang Theory", la pérennité d'autres séries regardées au Canada n'est pas gravée dans le marbre.

Retrouvez ci-dessous le sort de toutes les séries dont on a parlé au Canada classées par chaînes.

NBC



Renouvelées :

• "Blacklist"

• "Blindspot"

• "The Carmichael Show"

• "Chicago Fire"

• "Chicago Med"

• "Chicago PD"

• "The Good Place"

• "Great News"

• "Shades Of Blue"

• "Taken"

• "This Is Us" (Renouvelé pour les saisons 2 et 3)

• "Will & Grace"

Annulées ou finies :

• "Aquarius"

• "Timeless"

• "Grimm"

• "Powerless"

• "Emerald City"

• "The Blacklist: Redemption"

• "Chicago Justice"

Décision à venir :

• "Law & Order: SVU"

ABC

Renouvelées :

• "American Housewife"

• "Black-ish"

• "Celebrity Family Feud"

• "Designated Survivor"

• "Grey's Anatomy"

• "How to Get Away with Murder"

• "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D"

• "The Middle"

• "Modern Family"

• "Once Upon a Time"

• "Scandal" (Renouvelé pour une dernière saison)

Annulées/finies :

• "American Crime"

• "The Catch"

• "Imaginary Mary"

• "Last Man Standing"

• "Mistresses"

• "Notorious"

• "Time After Time"

Décision à venir :

• "Quantico"

CBS

Renouvelées :

• "The Big Bang Theory"

• "Bull"

• "Esprits criminels"

• "The Good Fight"

• "Hawaii Five-0"

• "Kevin Can Wait"

• "Life in Pieces"

• "Madam Secretary"

• "MacGyver"

• "Man with a Plan"

• "Mom"

• "NCIS"

• "NCIS: Los Angeles"

• "NCIS: New Orleans"

• "Scorpion"

• "Zoo"

Annulées/finies :

• "American Gothic"

• "BrainDead"

• "Rush Hour"

• "Doubt"

Décision à venir :

• "2 Broke Girls"

• "Code Black"

• "Esprits criminels: Beyond Borders"

• "Elementary"

• "Hunted"

• "The Odd Couple"

• "Ransom"

• "Training Day"

Fox

Renouvelées :

• "Empire"

• "Family Guy"

• "Gotham"

• "The Last Man on Earth"

• "L'Arme fatale"

• "Lucifer"

• "The Simpsons"

• "X Files"

Annulées/finies :

• "Bones"

• "Houdini & Doyle"

• "Rosewood"

• "Sleepy Hollow"

• "Pitch"

• "APB"

• "Son of Zorn"

• "Making History"

Décision à venir :

• "24: Legacy"

• "Prison Break"

• "Brooklyn Nine-Nine"

• "The Exorcist"

• "New Girl"

• "Scream Queens"

The CW

Renouvelées :

• "The 100"

• "Arrow"

• "Crazy Ex-Girlfriend"

• "DC's Legends of Tomorrow"

• "The Flash"

• "iZombie"

• "Jane the Virgin"

• "The Originals"

• "Riverdale"

• "Supernatural"

• "Supergirl"

Annulées/finies :

• "The Vampire Diaries"

• "Frequency"

• "No Tomorrow"

• "Reign"