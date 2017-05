Il ne faudra pas s'étonner de voir, dans les prochains jours, le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, caché dans des buissons un peu partout.

Ce qui a commencé comme une simple blague mise en ligne par une femme de Victoria, en Colombie-Britannique, est devenu une tendance qui fait la joie des utilisateurs des réseaux sociaux.

Lorsque des médias ont rapporté que Sean Spicer avait rencontré des journalistes dans l'ombre, entouré de buissons près de la Maison-Blanche, un soir de la semaine dernière, Lisa Kadonaga a eu un moment d'inspiration.

Cutout of Sean Spicer in the bushes becomes Internet meme https://t.co/gE0JMl3diB pic.twitter.com/KLfv6no9Lx

— The Hill (@thehill) May 13, 2017