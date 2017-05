Campeurs, à vos marques, prêts? Partez!

ADVERTISEMENT

Campeurs, campeuses êtes-vous prêts pour la saison estivale ? Car très bientôt, dès le week-end de la Fête de la Reine, les terrains de camping et les parcs régionaux et nationaux ouvriront leurs portes!

Pour justement souligner le début de la saison, Camping Québec et la Fédération québécoise de camping et de caravaning (FQCC) s’unissent pour lancer une deuxième année de suite La Semaine québécoise du camping. Cet événement, qui aura lieu du 22 au 28 mai prochains, a pour but de promouvoir le camping au Québec. Le thème de cette année en sera : « Déboulons les mythes entourant le camping ».

« La première édition de cet événement a permis à la FQCC de contribuer à faire connaître l’importance de la pratique du camping au Québec. Cette année, nous mettrons la main à la pâte afin de déboulonner certains mythes qui perdurent. » affirme Michel Quintal, président de la FQCC.

Effectivement, malgré la popularité grandissante du camping et du caravaning au Québec, plusieurs préjugés demeurent. Parmi les plus importants : la question du confort relatif, le fait qu’on ne mange pas bien en camping et aussi que cette activité devient vite ennuyante en cas de pluie. Ce sont là les raisons évoquées le plus fréquemment par les plus réticents.

« Que ce soit pour des vacances en famille, en couple ou pour un week-end entre amis, le camping est une activité pour tous et il est beaucoup plus facile qu’on le croit de s’y adonner avec confort » précise Michel Quintal, président de la FQCC.

Pour informer les gens et pour sensibiliser les plus sceptiques aux différents styles de camping, des conférences, des activités, ainsi que des journées découvertes seront offertes gratuitement un peu partout au Québec.

De plus, pour aider à convaincre les plus sceptiques, une opération promotionnelle aura cours dans près de 300 campings à travers le Québec. En effet, le week-end du 27 au 29 mai prochain, ces campings offriront 2 nuits à 50,00 $, plus taxes. Une belle façon de s’apercevoir que les campings, que ce soit pour une tente ou pour un véhicule récréatif, offrent de multiples avantages et une offre très diversifiée.

Bonne saison de camping!