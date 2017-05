ADVERTISEMENT

Pour bien des Canadiens, leur versement hypothécaire mensuel est leur plus grosse dépense. Donc, quand vient le temps de renouveler votre hypothèque, plusieurs choses doivent être prises en ligne de compte. Vous devez d’abord déterminer les différentes étapes et comprendre pourquoi elles sont importantes. Pour couronner le tout, vous voulez vous assurer de trouver la solution hypothécaire qui répond vraiment à vos besoins, par exemple le meilleur taux d’intérêt et différentes options de paiement vous permettant d’économiser sur les frais d’intérêt. En partenariat avec Manuvie Un, voici une liste de vérification pratique des étapes à suivre lorsque vient le temps de renouveler votre hypothèque.

Magasinez à l’avance

Le secret d’un renouvellement hypothécaire réussi est une approche proactive. Commencez vos recherches à l’avance afin d’être bien informés au sujet des plus récents produits hypothécaires — taux d’intérêt, options de paiement anticipé, caractéristiques et conditions du produit — offerts par les principaux prêteurs.

Soyez préparés à magasiner. Plusieurs prêteurs vous permettent de renouveler votre hypothèque bien avant que celle-ci ne soit à terme et sans vous pénaliser.

Révisez vos objectifs et vos besoins financiers

Une évaluation minutieuse et une révision de votre situation financière peuvent grandement vous aider à décider quelles conditions hypothécaires sont idéales pour vous. Il y a de bonnes chances que vos objectifs et besoins financiers ont changé depuis le début de votre hypothèque actuelle. Prenez le temps d’évaluer lequel d’un taux fixe ou variable convient le mieux à vos besoins actuels et futurs. N’oubliez pas d’évaluer tous vos besoins financiers, incluant des options de paiement anticipé favorables. Évaluer votre budget actuel vous permettra de mieux choisir l’hypothèque qui vous convient le mieux.

Négociez un taux plus avantageux

Lorsque vous renouvelez votre hypothèque, il est important de comprendre que vous n’êtes pas obligés d’accepter le taux que vous propose votre prêteur et vous ne devriez jamais avoir peur de lui demander un meilleur taux. Bien qu’il soit généralement vrai que faire affaire avec un autre prêteur soit généralement la meilleure façon d’obtenir un taux plus avantageux, il vaut toujours le coup de négocier avec votre prêteur actuel afin de minimiser les risques liés aux taux. Il est également important de voir plus loin que le taux et de bien comprendre la différence entre le taux d’intérêt et les économies d’intérêt. Par exemple, un compte Manuvie Un vous permet d’y déposer vos revenus, ce qui réduit votre dette et pourrait vous permettre d’économiser des milliers de dollars en intérêt.

Obtenez une garantie de taux hypothécaire

Lorsque vous aurez terminé votre magasinage, votre révision financière et la négociation pour un meilleur taux, assurez-vous immédiatement de demander une garantie de taux. En fonction des prêteurs, vous pourrez demander une garantie de taux allant jusqu’à 120 jours, c’est-à-dire que même si les taux d’intérêt fluctuent, vous bénéficierez quand même du meilleur taux possible. Une alternative est de renouveler votre hypothèque au cours des 30 jours précédant son échéance, ce qui est souvent le meilleur moment, stratégiquement, pour négocier l’offre la plus avantageuse.

Pensez flexibilité

N’oubliez pas d’évaluer la flexibilité de votre hypothèque lorsque vient le temps de la renouveler. Voyez plus loin que les simples taux et penchez-vous sur ses restrictions et ses options de paiement anticipé. Par exemple, un compte Manuvie Un vous permet la flexibilité financière de réduire votre dette quand bon vous le semble, puisqu’il ne comporte aucune limite de remboursement. Il vous permet également d’avoir accès à la valeur nette de votre demeure jusqu’à concurrence de votre limite d’emprunt si jamais le besoin se fait sentir. En combinant ainsi votre hypothèque, votre marge de crédit et votre épargne dans un seul compte Manuvie Un, vous pouvez simplifier vos options bancaires, réduire vos frais d’intérêt et potentiellement vous libérer de vos dettes des années plus tôt que prévu.

Les solutions hypothécaires traditionnelles peuvent emprisonner les propriétaires dans un système de remboursement rigide et contrôler la vitesse à laquelle ils remboursent leur dette. La vérité doit éclater au grand jour ; tout le monde doit savoir à quel point Manuvie Un vous offre liberté, flexibilité, simplicité et économies d’intérêt.