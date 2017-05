Voici le meilleur jeu de guerre de 2017. Battlefield 1 nous ramène à la Première Guerre mondiale et offre une réalisation incroyablement solide aussi bien dans sa jouabilité que dans l’exploitation des environnements. En ligne, il s’avère réaliste et viscéral et offre un excellent équilibre. Le jeu en solo est séparé en cinq missions d’une heure chacune, et que l’on pourra rejouer en montant la difficulté. Disponible sur : PS4 — Xbox One — PC

Le jeu solo est un bon Call of Duty. De l’action, des scènes impressionnantes, c’est un solo habituel de cinq à sept heures selon le niveau de difficulté choisi. En ligne, il offre la prise en main rapide habituelle du jeu et permettra même à ceux qui n’y ont jamais joué de s’amuser. Il offre une profusion d’armes, mais on oubliera le jetpack qui contribué à baisser l’intérêt du jeu. Enfin, le célèbre mode zombie qui vous place face à une invasion est de son côté une réussite. Disponible sur : PS4 — Xbox One — PC

Fou, gore, et déjanté, voilà comment résumer dans ce jeu qui donne dans la surenchère continue. Coincé dans une ville infestée de milliers de zombies il faudra passer au travers de cette foule et accomplir les objectifs. En plus des nombreuses armes à utiliser, on pourra en confectionner et les combiner pour éliminer le plus grand nombre. Tel un Pacific Rim, ce jeu est immense défouloir. C’est véritablement à deux que ce jeu prend tout son sens et dévoile son plein potentiel. Disponible sur : Xbox One

Destiny est jeu de tir à la première personne dans un monde persistant. Comprendre que le jeu propose des activités quotidiennement aux joueurs, et demande d’eux une belle coopération pour triompher des épreuves qu’il propose. Se déroulant dans un futur où la Terre est envahie par différentes races extraterrestres, il offre surtout une jouabilité et une richesse rare devenue désormais une référence. Le jeu au complet avec la dernière extension peut être également magasiné pour 62 $. Disponible sur : PS4 – Xbox One

Réalisé par Eidos Montréal, Deus Ex vous plonge dans un monde futuriste ambiance cyberpunk, et est servi par un scénario riche et qui pose de réelles questions. Dans un futur pas si lointain, les personnes augmentées subissent un véritable apartheid suite à un complot qui dépasse dans lequel le joueur se trouve pris. Offrant une totale liberté d’action, on pourra le jouer en étant une machine de guerre impitoyable ou au contraire en ne tuant personne et en évitant les combats. C’est un jeu d’une richesse assez énorme, et qu’il faudra refaire plusieurs fois pour en profiter au maximum. Disponible sur : PS4 — Xbox One — PC

Attention, chef d’œuvre ! Dishonored nous fait remonter au XIXe siècle, dans la peau d’une impératrice ou de son père, qui devront rétablir l’ordre dans un royaume bouleversé. En plus d’être superbe, ce jeu offre au final un résultat qui relève plus de l’orfèvrerie dans le jeu vidéo. Avec sa vue à la première personne et une jouabilité qui offre de privilégier l’infiltration ou des combats aux actions incroyablement fluides, sans oublier un univers où l’escalade et l’exploitation des environnements sont primordiales, nous avons ici l’un des meilleurs jeux de l’année. Disponible sur : PS4 — Xbox One — PC

Fifa 17 évolue sagement cette année avec néanmoins quelques ajouts qui viennent enrichir le jeu. On pense au championnat japonais de J-League, la possibilité de donner ses consignes depuis le bord du terrain ou encore un aspect financier qui entre en compte pour le mode carrière. On retient donc un mode carrière plus riche qui donne envie de s’impliquer plus en avant. Pour le reste, la vraie évolution comme a connu NHL 17 viendra l’an prochain. Disponible sur : PS4- Xbox One

Faisons simple : Forza Horizon 3 est le meilleur jeu de chars toutes consoles confondues. Se déroulant en Australie, on parcourt la carte au volant de plus de 350 véhicules. Les paysages qui vont de la ville en passant par la campagne, la plage ou les déserts sont magnifiques. S’il permet de faire du hors-piste en Ferrari, on aime également sa jouabilité qui autorise aussi bien à le jouer sérieusement en mode simulation, ou l’aborder facilement façon jeu d’arcade. Aucun type de joueur n’est oublié, et il offre un contenu extrêmement riche pour ce type de jeu. Disponible sur : Xbox One - PC

Fidèle à l’esprit de ses prédécesseurs, ce jeu offre une technique solide pour un solo qui verse souvent dans le furieux, mais surtout, un jeu en ligne où seul le talent déterminera le vainqueur. Tous les joueurs sont à armes égales, tandis que l’animation bénéficie de 60 images par seconde, ce qu’il y a de mieux pour profiter d’affrontements en ligne. Sinon, on se rabattra également sur la campagne que l’on peut jouer en coopération, ou les nombreux modes de jeu qui là encore encouragent l’esprit d’équipe. Disponible sur : Xbox One - PC

C’est un classique, mais on ne s’en lasse pas. Lego Star Wars vous plonge dans la nouvelle trilogie en grand ! En plus d’être beau et bien réalisé, il offre toujours autant d’humour qui le rend plaisant aussi bien auprès des petits comme des grands. Proposant toujours de l’action entrecoupée de phases de réflexion, il faudra passer d’un personnage à un autre et profiter de leurs habiletés propres pour résoudre les différentes énigmes que pose le jeu. Disponible sur : PS4 – Xbox One

S’il évolue souvent par de petits ajouts, cette édition de NHL apporte de gros changements. Outre les nouveaux modes de jeux, il offre en plus la possibilité d’avoir sa propre arène et de la personnaliser jusqu’au type d’écran central ou le choix dans le choix de la musique. La jouabilité est toujours aussi instinctive, et ses différents niveaux plairont aussi bien aux débutants qu’aux joueurs expérimentés qui pourront profiter de contrôles très précis. Cette édition évolue dans le bon sens et offre de nombreux ajouts qui la rendent indispensable à tous les amateurs de hockey. Disponible sur : PS4 – Xbox One

Se déroulant sur l’île d’Alola, il vous faudra attraper en tout 802 Pokemon pour en faire le tour. Si l’on retrouve d’anciens Pokemon issus des précédents jeux, une nouvelle race fait son apparition : les Alola. C’est en tout 81 nouveaux Pokemon qui sont disponibles et vont donc demander de s’adapter à leur type de combat. Disponible sur : 3DS

Dans ce jeu se déroulant dans un univers proche du Seigneur des Anneaux, vous êtes l’enfant dragon, la seule personne capable d’éliminer la menace des dragons revenus hanter le monde. Ce jeu offre une liberté absolue dans un monde enchanteur. Des centaines de quêtes et de lieux à visiter, une richesse qui vous offre de devenir aussi bien magicien qu’un pur barbare, et des possibilités de jeu et d’interactions comme on en voit rarement. Même avec une durée de vie de 400 heures pour le finir au complet, on ne les compte pas tellement ce jeu enchanteur nous happe dans son monde. Disponible sur : PS4 — Xbox One — PC

Complètement fou ! Ce jeu offre de créer et de partager des niveaux de Mario. Tous les outils sont là pour créer un jeu digne de Miyamoto, le créateur Mario. Le stylet de la 3Ds permet une prise en main facile du jeu. Et si l’on est plus joueur que constructeur, le contenu des utilisateurs va devenir assez immense pour le jouer durant des années. Disponible sur : 3DS

Tellement beau et onirique ! Un petit garçon doit mener un animal géant à travers des ruines. Il devra pour cela libérer les passages et faire preuve d’astuce. C’est un jeu qui met en avant les sentiments. Mettant en scène une créature qui semble tellement vivante, et joue sur la relation qui s’instaure entre les deux. On tient plus que tout à cet animal géant, et on ne souhaite qu’une chose qu’il arrive sain et sauf au bout de son périple. Exclusivité PS4 c’est un jeu atypique qui fait énormément de bien. Disponible sur : PS4

Si vous voulez piloter des robots géants, c’est ici que ça se passe. Titanfall 2 gomme les défauts du premier en offrant une vraie campagne solo très réussie, et se démarque par une excellente réalisation. Avec ses graphismes hauts en couleur, et une jouabilité travaillée, les titans se contrôlent à la perfection. En ligne, les combats sont intenses et offrent une belle variété puisque l’on peut sortir de son titan et aller sur le terrain. Ne vous arrêtez pas à sa réputation tributaire du premier, tous les défauts ont été gommés. Disponible sur : PS4 — Xbox One — PC

Une aventure exaltante et des graphismes qui frisent la perfection avec ses visages ultras réalistes. Uncharted 4 est un jeu d’aventure qui marie à la perfection les phases d’action/exploration dans des environnements souvent sublimes. On aime également l’histoire qui achève en beauté les aventures de Nathan Drake. Disponible sur : PS4

Un an après sa sortie exclusive sur Xbox One, Tomb Raider arrive enfin sur PS4. S’il reprend l’excellente direction de Tomb Raider qui a fait renaitre la série de ses cendres, il demeure cependant plus classique dans son histoire et sa progression. Il offre par rapport à Uncharted des environnements ouverts entre les niveaux qui laissent place à l’exploration et la liberté. Disponible sur : PS4 — Xbox One — PC

Prenez ce jeu comme un immense bac à sable où le joueur est libre de ses actions. Pirate informatique, votre but est de faire tomber City OS 2.0, un système d’exploitation intrusif qui gère la ville de San Francisco, au point de désigner aux autorités qui enfermer préventivement. Servi par de superbes graphismes, il adopte cependant un ton trop léger dans le traitement de l’histoire. C’est un jeu immense et taillé pour plaire au grand public ! Disponible sur : PS4 — Xbox One — PC