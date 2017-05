«Momie de dinosaure» trouvée quasi intacte avec sa peau et son repas digéré au Canada

ADVERTISEMENT

Après avoir été enfermé de manière impeccable durant 110 millions d’années dans la roche, un dinosaure qui ressemble drôlement à un dragon a été découvert par des paléontologues au Canada. Ils n’ont jamais rien vu de tel auparavant.

Il s’agit d’un «nodosaure», une créature herbivore pesant près de 3000 livres et munie d’une armure. Le dinosaure a été trouvé par des travailleurs miniers en Alberta, il y a près de six années, selon le National Geographic.

«On n’a pas seulement le squelette», soutient le chercheur postdoctorant au Royal Tyrrell Museum of Paleontology où le fossile a été exposé. «On a un dinosaure comme il aurait été.»

Les chercheurs affirment que cette découverte est remarquable puisqu’ils n’ont jamais vu cette espèce de nodosaure auparavant et que c’est le plus vieux dinosaure jamais trouvé en Alberta. La peau et le contenu intestinal trouvés dans l’animal apportent aussi des preuves colossales aux raisons de l’extinction de cette espèce.

«C’est essentiellement une momie de dinosaure et c’est assez exceptionnel», s’exprime au New York Times le directeur de la préservation et de la recherche du musée, Don Brinkman.

Durant les cinq dernières années, les chercheurs ont passé plus de 7000 heures à ciseler la roche autour du fossile pour exposer cette incroyable créature. La vidéo ci-dessous explique bien ce processus fastidieux.

Cet article est une traduction de l’anglais et a été publié dans sa version originale sur le HuffPost.