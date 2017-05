La GRC enquête sur la mort d'une jeune mère à Little Grand Rapids

ADVERTISEMENT

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) enquête sur la mort d'une jeune femme à Little Grand Rapids, une Première Nation isolée située à 270 km au nord-est de Winnipeg. Le corps de la victime a été retrouvé entouré d'un grand nombre de chiens.

Le chef de Little Grand Rapids, Roy Dunsford, indique que le corps d’une jeune femme a été découvert vers 6 h 30 samedi matin par les employés de la station d'épuration locale.

La victime est Donnelly Rose Eaglestick, 23 ans. Elle serait morte après avoir été attaquée par des chiens, selon sa tante et son oncle, Doris et Roderick Mayham.

« Il n'y a pas d'eu acte criminel, seulement des blessures qui ont été infligées par des chiens, mentionne Roderick Mayham. Elle serait morte entre 1 h 30 et 3 h 30. Mais elle a été retrouvée, à 6 h 30 du matin, par les gens qui vont travailler. »

Le couple croit qu'elle rentrait à pied de chez un ami au moment de l'incident.

Un porte-parole de la GRC a toutefois indiqué que les résultats de l’autopsie n’ont toujours pas été reçus.

Le chef de Little Grand Rapids, Roy Dunsford, dit que la jeune femme a été retrouvée sans vie sur le sol, dehors, encerclée par une trentaine de chiens. Son corps a été transporté à Winnipeg pour une autopsie. Le chef craint aussi qu’elle n'ait été attaquée par les chiens.

« Il y a des gens qui vivent de l'autre côté de la route [de] là où ils l’ont trouvée, et ils disent avoir entendu des chiens aboyer, aboyer et aboyer à 3 h du matin. Ils pensaient que les chiens aboyaient à cause d’un ours. »

« Nous attendons simplement de voir ce que la GRC va trouver », ajoute Roy Dunsford.

Une communauté en deuil

« C’était une bonne personne, dit Roy Dunsford. Les gens sont vraiment choqués par ce qui s'est passé. »

La petite communauté d'environ 1000 personnes est ébranlée par la nouvelle. Roy Dunsford dit avoir lui-même été particulièrement attristé d’apprendre la mort de la jeune femme qui avait l’habitude de venir garder ses propres enfants.

« Je n’arrive pas à m’arrêter de pleurer », dit Millie Jasmine Pascal, une amie. « Je ne peux pas croire qu'elle soit partie. C’était une bonne personne. Aimante, et attentionnée. »

Une veillée à la chandelle est prévue dimanche soir pour rendre hommage à la victime.



Avec les informations de Jill Coubrough, CBC

