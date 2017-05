Quand José Gaudet pleure en voiture...

ADVERTISEMENT

L’émission Les légendes de la route fait vivre de belles émotions à José Gaudet. Amoureux des voitures de luxe, l’humoriste et animateur a récemment eu la chance de se rendre en Italie où, pendant deux semaines, il a enregistré six éditions spéciales de son rendez-vous hebdomadaire à Historia, qu’on pourra voir l’hiver prochain.

Il y a notamment rencontré un collectionneur italien qui lui a permis de combler quelques-uns de ses fantasmes automobiles, en lui ouvrant les portières de ses Ferrari, Lamborghini, Alfa Romeo et autres Pagani, lesquelles auraient fait saliver n’importe quel amateur de rutilants bolides.

C’est ce que l’ex-moitié des Grandes Gueules a raconté, sur le tapis rouge du Gala Artis, dimanche. Présent à la fête pour supporter sa complice Julie Bélanger, qui co-anime avec lui Ça finit bien la semaine et qui était en nomination, José Gaudet a défilé au bras de sa conjointe, Ève Sauvageau, et était excité comme un petit garçon de se remémorer ces souvenirs de voyage récents.

«On a fait six shows extraordinaires, magnifiques, il a fait beau, on ne dormait pas, on travaillait tout le temps, mais on a un résultat spectaculaire, s’est-il enflammé. Le collectionneur italien qu’on a rencontré parlait français ; sa collection valait 80 millions de dollars. C’était complètement fou!»

«Et j’ai pleuré dans la Pagani, a admis un José Gaudet totalement assumé, pour ne pas dire fier. Je le dis à tout le monde, mais c’est vrai pareil! J’étais assis dans une voiture unique au monde, à quatre millions de dollars… J’ai pleuré! Tout était fait à la main, même les vis étaient faites à la main. Je suis devenu fou. C’était une œuvre d’art! J’ai crashé. Et j’ai pleuré pour vrai, vraiment, je suis sorti de là en pleurs. C’était la dernière journée, j’étais fatigué, l’émotion est ressortie… Et mon producteur était bien content!»

L’amoureuse de José, Ève, avait le sourire aux lèvres pendant que son homme détaillait son enthousiasme. Ne partageant pas complètement l’engouement de celui-ci pour les joujoux à quatre roues, la dame est néanmoins toujours heureuse de supporter son compagnon dans sa passion.

«L’auto, pour moi, c’est de conduire du point A au point B. Il me demande toujours mon avis quand il veut acheter une nouvelle voiture, et j’ose croire que mon approbation est importante pour lui», a-t-elle avancé.

José Gaudet et Ève Sauvageau sont parents de deux adolescents, Isaac, 15 ans, et Satine, 13 ans. Les légendes de la route

déploie présentement sa cinquième saison à Historia, jusqu’au 25 mai.

Un spectacle… plus tard?

Sans mauvais jeu de mots, on peut affirmer que ça roule en ce moment pour José Gaudet. En plus d’être au volant des Légendes de la route, l’artiste sera de retour cet été aux commandes de Juste pour rire en direct, à TVA, et Ça finit la bien la semaine a été renouvelé pour une cinquième saison à la même antenne en 2017-2018.

Même s’il n’a pas encore été finaliste au Gala Artis aux côtés de sa collègue Julie Bélanger, José Gaudet ne le prend nullement personnel et se réjouit simplement, au contraire, que leur talk-show à tous les deux soit considéré au tableau d’honneur.

«Depuis qu’elle est en nomination, ça me fait comprendre que l’émission est aimée et regardée, a-t-il constaté. J’ai 20 ans de carrière d’humoriste derrière moi ; je ne pense pas que mon nom sorte si on vous demande de nommer des animateurs. Ça n’arrivera peut-être jamais, et ce n’est pas grave. Je veux rester un humoriste qui fait de l’animation. Cela dit, de voir Julie là, que les gens pensent à elle pour notre émission, c’est complètement fou!»

Le tandem José Gaudet – Julie Bélanger entretient une véritable amitié, devant comme derrière la caméra. Julie Bélanger a d’ailleurs souvent exprimé à quel point elle avait l’impression d’avoir trouvé un authentique allié en la personne de José Gaudet.

«C’est ce qu’on aime, a spontanément lancé ce dernier. Le show en ondes ressemble à nos meetings. Dans nos rencontres, on rit, on s’amuse, on est émus, on est touchés, on se raconte des affaires… Ça finit bien la semaine reflète exactement ça.»

Pas de quoi rendre Ève jalouse pour autant, toutefois, a assuré la principale intéressée.

«C’est tellement authentique, sincère… et platonique! Ce n’est pas inquiétant», a-t-elle juré.

«Il ne faut pas s’énerver avec ça», a renchéri José.

Enfin, alors que son pote Mario Tessier obtient beaucoup de succès avec son one man show, Seul comme un grand, José Gaudet rêve-t-il lui aussi de tenter l’expérience en solo sur scène?

«J’ai eu beaucoup de demandes. J’ai beaucoup le goût aussi, par moments, dans ma vie, de le faire. En fait, j’aurais envie de faire le show, de faire rire les gens sur scène mais, après 20 ans de quotidienne à la radio, les deux tournées des Grandes Gueules, l’animation de galas Artis (avec Mario Tessier, en 2009 et 2010, ndlr) et tout le brouhaha, je n’ai pas le goût de quitter la maison et de partir en tournée. C’est vraiment ça qui me stoppe, qui me bloque.»

«Cela dit, j’ai mis des idées sur papier, a-t-il enchaîné. J’ai de bonnes idées de shows, j’ai déjà beaucoup de choses. Je pourrais me réveiller un matin en me disant : je suis prêt. Mais je ne veux pas partir en tournée parce que le milieu me le demande. Je vais le faire quand je vais me réveiller un matin avec l’envie viscérale de dire : «Là, je ne suis plus capable, ça me prend des planches, donnez-moi un public quelqu’un!» Mais j’ai ma dose avec les shows qu’on enregistre devant public. Pour l’instant, je ne suis pas là.»