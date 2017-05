ADVERTISEMENT

Les FrancoFolies célébreront le 375e anniversaire de la Ville de Montréal avec un invité de marque : le mythique groupe de rap français IAM.

L’organisation du festival et la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal offriront une journée supplémentaire très spéciale afin de célébrer la métropole québécoise.

Cette grande fête de la francophonie, qui sera entièrement gratuite, aura lieu le dimanche 18 juin à partir de 15 h et jusqu’à minuit en plein cœur du Quartier des spectacles.

IAM fêtera aussi un anniversaire de taille lors de ce passage à Montréal, soit celui des 20 ans de la sortie de son album L’École du Micro d’Argent.

Lors de sa dernière présence aux Francos en 2013, IAM avait affiché complet au Métropolis.

Parmi les autres prestations, on retrouvera les Cowboys Fringants, Ariane Moffatt et sa meute de louves – qui comprend entre autres Marie-Pierre Arthur et Salomé Leclerc – ainsi que leurs invitées, dont Safia Nolin.

Philippe Brach, sous le thème Ma ville, mon ange, Karim Ouellet et King Abid en DJ set et la vedette africaine Tiken Jah Fakoly participeront aussi à la fête.

La 29e édition des FrancoFolies de Montréal se déroulera du 8 au 18 juin 2017. Le dévoilement de la programmation extérieure gratuite du festival aura lieu le mardi 16 mai.