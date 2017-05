Gala Artis 2017 : 10 moments qui ont fait jaser

ADVERTISEMENT

Voici ce qui a fait le plus jaser sur les réseaux lors de cette 32e édition du Gala Artis!

1- Le « tan » des vedettes sur le tapis rouge.

On ne sait pas si c’est seulement sur les écrans de télévision, mais les animateurs du tapis rouge, tout comme les artistes en nomination, avaient l’air d’avoir toasté à broil avant de fouler le tapis. Un p’tit problème de balance des blancs? En tout cas, Maripier était ben belle pareille, comme d’hab.

2- La toune d’intro et la danse de Guy Jodoin

Pourquoi Uptight de Stevie Wonder? Plusieurs ont contesté le choix de la chanson d’ouverture. Une chose est certaine, les blagues de l’animateur n’ont pas plu à plusieurs internautes. Disons que le malaise était palpable lors du stand-up d’ouverture… Pas une tâche facile, celle d’animer.

3- Antoine Bertrand et Catherine-Anne Toupin

Si on pouvait donner le prix du couple le plus cute de la soirée, c’est sans contredit à Antoine Bertrand et Catherine-Anne Toupin qu’on le donnerait. Les deux ont remporté les prix rôle masculin et rôle féminin de l’année pour une comédie. Le discours du premier, drôle et sympathique, s’est terminé de la façon la plus mignonne possible : en déclaration d’amour pour sa belle. Cette dernière a ensuite remporté le prix dans la catégorie féminine et a tenu elle aussi à souligner son amour pour lui. Très peu d’yeux secs dans la salle!

4- Les clins d’oeil aux blessures de Phil Roy et Jean-Michel Anctil

On se souvient que cette année, Phil Roy s’était blessé sur le plateau de Votre beau programmej et Jean-Michel Anctil aux Recettes pompettes. De véritables « survivants de la télé »!

5- Les nombreuses références au fiasco des Oscars

On l’attendait cette blague-là et on l’a eu… plusieurs fois! On n’est pas à la dernière blague de La La Land, c’est certain!

6 – Les remerciements émotifs de Maude Guérin

C’est avec le genou foulé et la larme à l’oeil que l’actrice a donné un discours chaleureux et vrai, après avoir remporté un prix pour son rôle dans la série Feux. Tellement vraie cette femme!

7- Le numéro de La Voix Junior

Quand on pensait que tout le monde dans la salle s’endormait dans leur siège, les p’tits de La Voix Junior sont venus mettre du pep dans la soirée en chantant Elle me dit par Mika. On les remercie!

8- Éric Salvail qui fait un live Facebook…en live à télé!

Un moment « inception » assez surprenant! Ce dernier a d’ailleurs gagné pour la première fois pour le prix de la personnalité masculine de l’année.

9- Liberté, chantée par Annie Villeneuve

C’est à l’ex-académicienne qu’est revenue la mission de rendre hommage aux grands disparus cette année. Janine Sutto, André Montmorency, Andréanne Sasseville… des départs qui ont profondément marqué le milieu artistique.

10- Guylaine Tremblay qui gagne son 21e (!!!) trophée Artis

Le jour de la marmotte! La talentueuse Guylaine Tremblay a encore une fois gagné le coeur du public et a remporté son 21e trophée en carrière, battant le record de 20 établi par Patrice L’Écuyer.

