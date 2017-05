Une famille américaine expulsée d'un vol pour une histoire de gâteau

ADVERTISEMENT

Une famille originaire du New Jersey a été expulsée d’un vol de la compagnie aérienne JetBlue alors qu’elle était en route vers Las Vegas. Une dispute sur l’emplacement d’un gâteau d’anniversaire et de son risque pour la sécurité est à l’origine de l’incident.

La mauvaise presse continue s’abattre sur les compagnies aériennes et leur service à la clientèle. Cameron Burke, sa femme Minta ainsi que leurs deux enfants ont dû reporter leur vol le 3 mai à l’aéroport John-F. Kennedy à New York. Le quatuor s’en allait célébrer le 40e anniversaire de naissance de Minta et avait apporté pour l’occasion un gâteau.

Le père de famille a raconté au Daily News qu’il avait déposé le dessert dans un casier au-dessus de leurs sièges situés à l’arrière de l’avion.

« Une agente de bord m’a demandé gentiment de retirer le gâteau de ce compartiment, alors je l’ai placé dans un autre », a précisé Cameron Bruke, un orthophoniste de Jersey City.

Toujours selon son témoignage, l’employée lui a ensuite demandé de déplacer la pâtisserie sous le siège en face de lui. Une autre agente de bord est alors apparue. Elle a réprimandé sa collègue et a accusé la famille Burke d’avoir un comportement non conforme.

« J’ai répondu, “Mademoiselle, avez-vous bu?” Parce que son comportement était irrationnel et elle est partie en trombe », a-t-il indiqué au journal américain.

Un autre employé de JetBlue s’est alors approché et a demandé à la famille de quitter le vol. Cameron Burke a refusé et a commencé à filmer la scène.

Jersey City family kicked off flight over a cake. @JetBlue says passenger was agitated/security risk. Video appears to tell different story. pic.twitter.com/q0zQzNbHoa — CeFaan Kim (@CeFaanKim) 14 mai 2017

L’équipage a décidé d’appeler la police. On peut voir un policier constatant « qu’il n’y a aucun méfait ici » et que « personne n’est dans le trouble ».

Malgré les pleurs et le regard apeuré des deux enfants, tous les passagers du vol ont dû sortir de l’avion pour procéder à l'expulsion des Burke qui se trouvaient au fond. Leurs billets ont été remboursés, mais leurs bagages sont demeurés à bord de l’appareil.

À la suite de l’incident, JetBlue s’est défendu en disant que la famille avait rangé le gâteau et d’autres items dans un compartiment réservé à l’équipement de secours et de sécurité, et qu’elle avait refusé plusieurs fois les demandes pour déplacer les bagages.

« Les clients sont devenus agités, ont blasphémé et crié après l’équipage, et ont fait de fausses accusations quant à l’aptitude d’un membre de l’équipage à piloter », a déclaré un porte-parole.

La famille Burke a l’intention de poursuivre la compagnie aérienne.