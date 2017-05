Ne cherchez plus, l'enfant le plus blasé du monde est là...

ADVERTISEMENT

"Ton neveu, c'est un homme de 40 ans piégé dans le corps d'un enfant de deux ans." Depuis le 14 mai, une vidéo régale les réseaux sociaux, au point d'avoir été vue à près d'un demi-million de reprises, moins de 24 heures après sa mise en ligne sur YouTube.

On y voit un petit bonhomme en pull et chemise sautiller à l'intérieur d'un château gonflable. Rien de bien original jusque là, sauf que comme le montre notre vidéo en tête d'article, l'enfant le fait avec un sérieux fou, lançant des regards totalement blasés à la caméra. Un style implacable.