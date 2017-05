ADVERTISEMENT

Il ne fait aucun doute qu’une visite au Walt Disney World Resort, en Floride, est le rêve de tous les enfants. La simple mention du centre de villégiature suffit à calmer n’importe quelle crise. De plus, Walt Disney World vient tout juste de dévoiler la plus importante expansion de l’histoire du parc thématique Disney’s Animal Kingdom, Pandora – The World of Avatar, une expérience sans pareil qu’il faut vivre au moins une fois dans sa vie. Si le sourire qui illuminera le visage de vos enfants n’est pas suffisant pour vous en convaincre, voici d’autres raisons de réserver vos vacances d’été dès maintenant.

Raison 1 : Walt Disney World n’est pas seulement pour les enfants

L’une des erreurs les plus fréquentes que font les adultes est de penser que Walt Disney World n’est qu’un terrain de jeu pour les enfants et que les adultes ne sont là que pour les superviser. Détrompez-vous : Space Mountain fait dresser les cheveux des visiteurs de tout âge, et nous vous mettons au défi d’essayer de ne pas avoir de plaisir dans le Rock ‘n’ Roller Coaster mettant en vedette Aerosmith.

Avatar - Flight of Passage est une autre expérience à couper le souffle qui s’adresse à tous les membres de la famille. Vous pourrez vivre l’expérience unique de voler à dos de banshee pour vous promener dans une forêt tropicale bioluminescente, entre les montagnes flottantes et le long de la rivière Na’ vi.

Raison 2 : Vous trouverez tout ce qu’il faut pour vous divertir, jour et nuit, tout au long de l’été

Vous pensez avoir vu d’excellents feux d’artifice? Vous n’avez rien vu tant que vous n’avez pas visité Walt Disney World. Chaque soir, le ciel de Magic Kingdom et d’Epcot s’illumine, et jamais on ne s’en lasse.

Raison 3 : il y a quelque chose de nouveau à chaque visite

Walt Disney World se réinvente sans arrêt afin de vous présenter de nouvelles expériences et attractions. Le 27 mai 2017, le centre de villégiature ouvrira les portes d’un de ses projets les plus emballants à ce jour, Pandora – The World of Avatar.

Ce tout nouvel environnement transportera ses visiteurs dans un lieu mystique de montagnes flottantes, de forêts pluviales bioluminescentes et de majestueuses banshees.

Il y a désormais à Disney’s Animal Kingdom de nouvelles expériences en soirée avec le spectacle «Rivers of Light», un safari au soleil couchant, les fêtes de rues et les forêts bioluminescentes de Pandora – The World of Avatar.

Raison 4 : offres spéciales

Vous aurez l’embarras du choix pour votre séjour au Walt Disney World Resort : plus de 25 hôtels thématiques sont à la portée de toutes les bourses afin de répondre à tous vos besoins. De plus, Walt Disney World vous propose des offres alléchantes afin de vous aider à réaliser votre rêve - découvrez ces offres spéciales ici.

Soyez parmi les premiers à célébrer la magie de la nature grâce à Pandora – The World of Avatar et réservez dès maintenant votre séjour à Walt Disney World, juste à temps pour son ouverture le 27 mai.