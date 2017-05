ADVERTISEMENT

Si c'est toujours une partie de plaisir, il n'est pourtant pas facile de dresser un palmarès des plus belles tenues... Voici les looks préférés de la rédaction pour ce 32e Gala Artis.

Le coup de coeur de Jean-François Vandeuren, Chef de pupitre Divertissement

«Chic, sexy et élégante, Karine Vanasse a volé la vedette sur le tapis rouge avec une robe signée du créateur québécois Duy, à la fois simple et glamour digne des plus grands galas.»

La robe coup de coeur de Philippe Lépine, journaliste Bien-être

« J’adore le style éclaté de Pénélope McQuade. L’animatrice montre ici qu’elle aime s’amuser avec la mode et qu’elle a du chien. J’aime les manches cloches surdimensionnées, et que dire de la fente! La ceinture transparente complète à merveille le look en plus de mettre en valeur sa magnifique taille.»

La robe coup de coeur de Catherine Lévesque, journaliste politique

«Éric Salvail: J'ai un faible pour le brillant et le clinquant et l'habit d'Éric sortait vraiment du lot. En prime, il avait un tigre sur le dos d'un veston!»

La tenue coup de coeur d'Elsa Vecchi, Directrice Bien-être

«Anouk Meunier démontre son goût pour les créateurs québécois en portant sn choix sur cette robe couture signée Denis Gagnon. Une création qui lui sied à merveille, dévoilant ce qu'il faut de sa magnifique silhouette. Les accessoires tout dorés viennent parachever ce look parfait. »

Découvrez toutes les photos du tapis rouge Gala Artis 2017 dans la galerie ci-dessous