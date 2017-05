ADVERTISEMENT

Ce dimanche 14 mai se déroulait le 32e Gala Artis 2017 qui a vu défiler nos stars préférées sur le tapis rouge. On parle des tenues, mais que seraient nos vedettes sans de parfaites mises en beauté? Cela participe à la réussite totale d'un look!

Pour la saison des galas, on peut s’attendre à beaucoup de styles romantiques et des visages éclatants. Quelques personnalités oseront encore les lèvres intenses, mais les yeux lumineux et les couleurs pastels risquent de devenir les vedettes des tapis rouges.

On a aimé particulièrement le brushing lissé de Karine Vanasse et sa bouche rouge fatale.

On aime les cheveux naturels et coiffés sur le côté de Maripier Morin.

Les cheveux courts et plaqués en arrière de Vanessa Pilon.

Sans oublier le maquillage ombré qui lui dessine des yeux de biche.

Les cheveux gris de la soeur de Mathieu Baron.

Découvrez toutes les photos du tapis rouge Gala Artis 2017 dans la galerie ci-dessous