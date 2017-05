ADVERTISEMENT

S’il est impossible de se tromper avec un costume tout noir, plusieurs de nos célébrités masculines favorites ont osé la couleur sur le tapis rouge du gala Artis.

Phil Roy a fait tourner les têtes avec son sublime chapeau bleu signé par un créateur québécois, et Antoine Bertrand était impeccable dans son veston à carreaux. Éric Salvail est celui qui est le plus ressorti du lot avec son complet rouge vif au dos couvert d’un large motif d’inspiration chinoise.

Voyez les plus colorés et les plus chics messieurs du tapis rouge dans la galerie ci-dessous :

Close  Les gars très classe au gala Artis sur  

















