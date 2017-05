ADVERTISEMENT

"Bon appétit Baby", mais pas sûr que cette vidéo vous donne envie de manger. Katy Perry a dévoilé, ce samedi 12 mai, le clip de sa nouvelle chanson "Bon Appétit". Un titre très français pour une vidéo assez perturbante où la chanteuse se fait littéralement cuisiner.

Dans ce clip de plus de 4 minutes, que vous pouvez voir en tête d'article, la belle blonde, placée sous vide, se fait voluptueusement malaxer, cuire, assaisonner... Avant de manger ses propres convives dans une tourte. Détail qui n'est pas sans rappeler un certain passage de Game Of Throne. Le clip a été vu plus de 10 millions de fois en quelques heures.

Pour la sortie de cette nouvelle chanson en featuring avec les rappeurs Migos, la star a même lancé un "BonAppetitChallenge" où ses fans doivent se verser de l'eau sur la tête, comme elle peut le faire elle-même dans son clip avec... Du bouillon de légume.

@katyperry heres my #BonAppetitChallenge where I lay in a bath and turn a tap on over my head all for you and yes I forget how to turn it on pic.twitter.com/fUs0zeyAhh — ✨ (@StellughGibson) May 13, 2017