Inondations: pour plusieurs, le plus dur est passé

La plupart des régions du Québec doivent recevoir de la pluie, aujourd'hui, mais dans des quantités qui soulèvent bien moins d'inquiétudes que ne le laissaient présager les prévisions d'il y a quelques jours, particulièrement en Mauricie et en Gaspésie. Dans l'ouest, l'heure est maintenant au ménage.

Moins de 20 mm de pluie sont attendus, aujourd'hui et demain, dans le secteur du lac Saint-Pierre, dont le niveau a baissé d’environ 10 cm depuis hier. Le constat était similaire dans plusieurs cours d’eau environnants.

Dans un de ses points de presse réguliers, hier, à Montréal, le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux avait exprimé son soulagement « d'annoncer quelque chose qui nous amène un certain élan d'optimisme », soit que les pluies annoncées cette fin de semaine devraient finalement être moins fortes qu'attendu, ce qui entraînera une hausse moins importante du niveau des eaux, notamment sur les rives du Saint-Laurent.

À Saint-Prime, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, le premier ministre Philippe Couillard avait cependant noté : « On pourra pousser un soupir de soulagement rendu à lundi, si on n'a pas eu de pluies massives et de débordements importants. D'ici là, on se croise les doigts. »

Rien n’est laissé au hasard, aujourd'hui, en Mauricie, et une certaine inquiétude règne toujours, les pluies et marées pouvant réserver des surprises. Les équipes de la Sécurité civile, les pompiers, les militaires et autres intervenants de même que les résidents sont encore à l’œuvre pour construire et entretenir des digues.

Vider, nettoyer, décontaminer

L’eau continue de se retirer dans l’ouest de la province. Déjà, à Gatineau, l'inspection des rues qui ont été inondées a commencé afin de les sécuriser et de les rouvrir à la circulation.

De nombreux sinistrés de l’Outaouais, des Laurentides, de Montréal et de la Montérégie ont pour leur part amorcé le travail de nettoyage, parfois très long, qui doit, dans plusieurs cas, être fait avant de pouvoir même penser à réintégrer leur résidence.

Des citoyens de l’arrondissement montréalais de Pierrefonds-Roxboro travaillent très fort depuis tôt ce matin pour vider complètement leurs sous-sols et même retirer les panneaux de gypse des cloisons ou encore les tapis. Ils bénéficient souvent de l'aide de leurs proches et parfois de celles d'autres bénévoles.

« Aujourd’hui, c’est la démolition qui commence », a indiqué Ninon Leduc, qui semblait garder un bon moral dans son sous-sol, où les murs ouverts laissaient voir la charpente et la tuyauterie de sa maison. « Il y avait de l’eau pratiquement jusqu’au plafond », a-t-elle souligné.

« On a perdu beaucoup de choses, a raconté pour sa part André Pelletier, un autre résident de Pierrefonds-Roxboro. On n'a pas eu le temps de monter tout ce qu'on avait au sous-sol [avant l'inondation]. L'eau a monté beaucoup trop rapidement. »

«C'est beau de voir les gens réunis pour nous aider. On s'était sentis tellement laissés à nous-mêmes et abandonnés [...] Ça fait chaud au coeur!» - Vanessa Pelletier, sinistrée de Pierrefonds-Roxboro

Le bassin versant de la rivière des Outaouais poursuit sa décrue.

Le niveau du lac des Deux-Montagnes va encore baisser dans les prochains jours.

Mais le niveau du lac Saint-Louis demeurera stable en raison des eaux qui proviennent du lac Ontario et qui ont atteint un niveau record.

Le plus récent bilan d'Urgence Québec : 175 municipalités sont sinistrées

22 administrations en état d’urgence

4701 résidences sont inondées

3894 personnes évacuées

532 rues et routes touchées

2400 soldats déployés pour aider les sinistrés

3,9 millions de dollars en dons à la Croix-Rouge Sources : Gouvernement du Québec et Croix-Rouge

Close  Les inondations au Québec (2017) sur  

Rigaud, 8 mai 2017

Rigaud, 8 mai 2017

Rigaud, 8 mai 2017

Gatineau, le 8 mai 2017

Gatineau, 8 mai 2017

Hudson, 8 mai 2017

Hudson, 8 mai 2017

Hudson, 8 mai 2017

Deux-Montagnes, 8 mai 2017

Deux-Montagnes, 8 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Rigaud, 7 mai 2017

Rigaud, 7 mai 2017

Rigaud, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Pierrefonds, 7 mai 2017

Pierrefonds, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Pierrefonds, 7 mai 2017

Pierrefonds, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Luskville, 7 mai 2017

Luskville, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Philippe Couillard, Rigaud, 7 mai 2017

Rigaud, 6 mai 2017

Rigaud, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Bizard, 6 mai 2017

