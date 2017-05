Stephen Colbert répond avec joie aux insultes de Donald Trump

ADVERTISEMENT

Stephen Colbert s'en est donné à coeur joie lorsqu'il a répondu aux insultes proférées par Donald Trump à son endroit, applaudissant le fait qu'il avait enfin réussi à mener le président à prononcer son nom.

M. Trump avait déclaré au magazine Time que Stephen Colbert était un "gars sans talent" et qu'il n'y avait "rien de drôle dans ce qu'il dit". Le président s'est aussi attribué la hausse des cotes d'écoute du talk-show de l'animateur, affirmant que le "Late Show" n'avait commencé à attirer les spectateurs que depuis que Stephen Colbert avait commencé à l'attaquer.

L'animateur et humoriste a répondu lors de son émission de jeudi. Faisant semblant de s'adresser à Donald Trump, il a déclaré: "Ne savez-vous donc pas que j'essaie depuis un an de vous faire dire mon nom?". Puis il a ajouté: "J'ai gagné."

Stephen Colbert a admis que les blagues sur le président étaient bonnes pour les cotes d'écoute, poursuivant en disant que "c'est comme si la majorité des Américains ne voulait pas que vous soyez président."

Après l'inauguration de Donald Trump, le Late Show de Stephen Colbert à CBS a éclipsé le Tonight Show de Jimmy Fallon à NBC pour devenir le talk-show de fin de soirée le plus regardé.

Donald Trump a déclaré au Time que l'émission de Stephen Colbert était "mourante" et allait être retirée des ondes lorsque les attaques à son endroit ont commencé. CBS avait en effet des inquiétudes quant à l'avenir du Late Show et a nommé un nouveau cadre qui a transformé le talk-show. Le président a aussi affirmé que son passage à l'émission avait "obtenu les plus fortes cotes d'écoute de son histoire".

La visite de M. Trump à l'émission, le 22 septembre 2015, avait été vue par 4,6 millions de personnes, les deuxièmes meilleures cotes d'écoute obtenues par le talk-show. Sa première, deux semaines plus tôt, avait attiré 6,6 millions de personnes, selon la firme Nielsen.

