Après le miroir et la Lune, les artisans du Cirque Éloize auront conclu leur trilogie de l’Oracle avec l’image de la plume d’or à l’occasion de leur soirée-bénéfice annuelle.

Chamans, sorcières, nymphes et créatures de toutes sortes ont ensorcelé les 400 convives qui se sont réunis à la Gare Dalhousie, le studio de création du cirque situé dans le Vieux-Montréal.

«C’est prendre le temps de se laisser toucher par la magie de la plume d’or, a expliqué le directeur du développement international et des affaires publiques du cirque, Maxime Charbonneau, à propos du concept de la soirée. Il y a des processions, des artistes qui font des performances dans l’édifice, il y a aussi d’autres salles avec des expériences sensorielles beaucoup plus intimes.»

Dans un décor fantaisiste et tropical, les invités se sont laissés charmer par les artistes qui déambulaient le regard perçant, qui prenaient la pose dans une oasis florale, ou encore qui livraient diverses performances comme celle de la corde lisse ou de la chaise acrobatique. L’expérience se voulait complètement immersive et sensorielle.

Certains chanceux se sont fait accrocher par une sorte de magicienne aux longs cheveux rouges et ont pu monter au troisième étage du studio pour assister à une performance scénique dans une salle secrète. Là-haut, les mystères de l’Oracle de la Plume d’or ont été dévoilés, les artistes interagissant sans cesse avec le public tout en effectuant plusieurs acrobaties au rythme de la roue Cyr, un cerceau métallique.

Le Cirque Éloize a d’ailleurs réussi à amasser plus de 340 000 $ lors de cette soirée littéralement haute en couleur. Les fonds serviront au développement des activités créatives du cirque.

La dernière création de la compagnie, Saloon, sur le thème du Far West, sera de retour au Québec à compter du mois d’août et sera présentée à Joliette, Saint-Tite et Montréal puis en tournée à travers la province.

