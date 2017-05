Flashpop via Getty Images

ADVERTISEMENT

Les propriétaires du restaurant Claudine's Eatery, à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, ont retrouvé et remboursé des clients qui avaient laissé par erreur un pourboire de 70 $.

Les clients ont dégusté en fin de semaine un plat de foie avec des oignons. Ils ont payé l’addition de 55 $, mais au lieu de laisser un pourboire d’environ 7 $, ils en ont laissé un de 70 $.

Claudine Cyr, copropriétaire du restaurant, explique qu’elle s’est rendu compte de l’erreur le lendemain, et qu’elle ne voulait pas en profiter.

« Je n’aurais jamais pu faire ça. C’était une erreur. Je voulais être sûre qu’on trouve la personne. [...] Un pourboire de 70 $ pour 55 $, non, ça n’avait pas de sens », dit-elle en entrevue à l’émission radiophonique Le réveil Nouveau-Brunswick, d’ICI Acadie.

Mme Cyr précise que sa fille a lancé un appel sur le réseau social Facebook dans l’espoir de retrouver les clients. La démarche a porté des fruits.

« Le monsieur et la madame ont vu ça et ils nous ont fait appel. On leur a donné leur argent [..] Quand tu es [âgé] ou quand tu es jeune, 70 $ c’est beaucoup d’argent. Ils étaient vraiment contents qu’on les avait contactés », affirme Mme Cyr.

Les clients ont récupéré leur argent et laissé un autre pourboire en promettant de retourner au restaurant.

« Il faut être honnête dans la vie », conclut Claudine Cyr.

VOIR AUSSI :