Revivez en photos le Gala 25e anniversaire du FCTMN

Le 11 mai avait lieu le 25e gala de l’Association des femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques.

Animée par Chantal Lamarre, la soirée était l'occasion de saluer les carrières de Dominique Chaloult, directrice générale de la télévision de Radio-Canada, et Sophie Deschênes, productrice chez Sovimage, et de souligner le travail de Noémie Dupuy, productrice et coprésidente de Budge Studios, de Tracey Deer et Cynthia Knight, créatrices derrière le film Mohawk Girls, et de Fanny-Laure Malo, fondatrice de La Boîte à Fanny.

Paméla Lajeunesse était sur place pour immortaliser l'événement en photos.

